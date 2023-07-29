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MetaTrader 4（Mac版本）

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

29 Jul 2023, 14:55

MetaTrader 4（Mac版本）

MetaTrader 4（MT4）交易平台因其高級製圖功能、技術分析工具和智能交易系統而深受外匯交易員歡迎。儘管MT4最初是為Windows系統設計的，但現在已適配Mac系統。在本文中，我們將探討MT4（Mac版本）的優勢和特點，以及平台的設置方法。


MT4的mac版本
 

MT4（Mac版本）的優勢

MT4（Mac版本）的主要優勢之一就是允許Mac用戶使用與Windows用戶完全相同的高級交易功能和工具，包括多種金融產品的交易、高級技術分析工具的使用以及使用智能交易系統（EA）進行自動交易

MT4（Mac版本）的另一項優勢就是穩定性與可靠性。由於Mac操作系統以穩定性著稱，因此與Windows用戶相比，Mac用戶更少遇到系統崩潰和技術問題。

MT4（Mac版本）的特點

MT4（Mac版本）具有與Windows版本完全相同的全部功能，包括：

  • 高級製圖功能：MT4允許您用各種類型的技術指標和圖形對象來定制您的圖表。
  • 技術分析工具：MT4提供各種類型的技術分析工具，包括趨勢線支撐位和阻力位以及斐波那契回撤位
  • 智能交易系統（EA）：MT4允許您使用EA（該程序可根據預先定義好的交易規則來執行交易）進行自動交易。
  • 自定義界面：Mt4允許您根據自己的交易風格和偏好自定義平台界面。

設置MT4（Mac版本）

1. 點擊此處下載MT4（Mac版本）的安裝文件。

2. 打開安裝文件，並將MetaTrader 4圖標拖到應用程序文件夾中。

Mt4 Mac安裝指南

3. 打開應用程序文件夾，雙擊MetaTrader 4圖標以啟動該平台。

4. 輸入您的賬戶詳細信息，包括您的賬戶號碼、密碼和服務器名稱或IP地址。帳戶創建完成後，您將從來自CMC Markets的電子郵件中獲得服務器詳細信息和帳號。您可以點擊此處註冊一個MT4賬戶。

5. 根據您的交易風格和偏好自定義平台界面。

總結

作為一個強大的交易平台，MT4可提供多種功能來幫助您分析市場和執行交易。通過MT4（Mac版本），您可以使用與Windows用戶完全相同的先進交易功能和工具，並享受穩定可靠平台所帶來的額外好處。您可以按照本文概述的步驟設置MT4（Mac版本）並立即開始交易。


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