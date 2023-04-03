OPEC+週末突發減產引發油市暴動，WTI原油跳空高開8%重回80美元，後市該如何看待？

週末因OPEC+多個產油國聯合減產超100萬桶/日，刺激WTI原油週一早盤跳空高開約8%，衝破80關口。產油國的減產雖然突然但在情理之中，此舉主要在於應對銀行業危機可能帶來的需求疲軟，反映出產油國對今年經濟前景的謹慎預期。

我們早在3月16日和3月29日均發布了油價將開始觸底反彈的策略，有興趣的朋友可參考：

需求擔憂引發WTI原油自2021年來首次跌破70關口，黃金單日一度飆升50美金能否再創新高？

國際油價低位反彈約15%，黃金陷入高位盤整，道指止跌反彈，4月該如何看待

WTI原油短期走勢分析與預測

在過去的兩週，由於美國銀行業危機在美聯儲以及財政部的一系列救市舉措下，沒有進一步擴散至整個系統性危機，風險情緒回暖帶動原油以及其他風險資產回暖。通過觀察下圖可以看出，油價與歐美股指保持著高度的正相關性，與避險資產黃金保持負相關性走勢。

WTI原油（藍） vs 道瓊斯指數（紫） vs 歐洲斯托克50（黑）vs 現貨黃金（紅）

來源：CMC Makrets（4月3日）

對於4月走勢，我們傾向於原油、股市將繼續呈現偏強的趨勢，該趨勢將一直持續到加息週期結束，最早可能發生在5月。邏輯為：

• 加息意味著經濟基本面穩定，勞動力市場仍然強勁，銀行業風險可控，經濟好支撐原油、股市漲。

• 結束加息意味著經濟失去增速，通脹下行並進入通縮，需求下跌，原油、股市下跌

因此，在油價週一跳空高開後，在4月或將維持整體向上的態勢。原油的價格波動短期看消息，中長期看供需關係。從大的方向上看，原油仍處於下跌通道中（如下圖所示）。此輪跳空高開已觸及我們此前的目標價位80，對於接下來的走勢。筆者認為或出現以下兩種情況。如下圖所示

由於在前近4個月油價一直在80-82承壓，油價今日早盤跳空高開，隨後小幅回落，或存在回補缺口的可能性。從近期各類資產的走勢中可以看出，原油與美國股指呈現正向走勢，與黃金呈現反比，如下圖所示。因此，在加息週期結束前，股指與油價仍具有上行潛力。回補缺口後或進行二次沖高，隨後承壓下跌。 原油衝破80 – 82的阻力並可能進一步挑戰去年11月的高點90附近。然後在結束加息後，隨著全球經濟快速下行，需求進一步疲軟引發原油下跌。

來源：CMC Markets（4月3日）



