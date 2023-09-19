亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.19

澳洲股市
今日澳洲指數走低，S&P/ASX 200指數跌0.47%，報7196.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.45%，報7395點；ASX Small Ordinaries指數跌0.38%，報2764.7點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金生產和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+5.11%），黃金開採和生產公司Ramelius Resources Ltd（+4.64%）以及煤礦公司Coronado Global Resources Inc （+3.62%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：科技公司Weebit Nano Ltd（-8.88%），鋰生產公司Core Lithium Ltd（-5.13%）以及初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.98%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，材料、房地產、必需消費品跌幅居前，分別下跌0.77%、0.73%和0.7%
香港股市
香港股市低開高走。 截至收盤，恆生指數漲0.37%，報17997.17點；國企指數漲0.42%，報6235.65點；恆生科技指數跌0.06%，報3984.79點。 南向資金今日淨買進34.86億元，近5日累計淨買進142.57億元。
盤面上，黃金、煤炭股走高，新能源車跌幅居前。
黃金股方面，中國黃金國際漲5.56%，六福集團漲0.91%，山東黃金漲0.89%。
煤炭股方面，南戈壁漲12.66%，兗煤澳洲漲5.62%，兗礦能源漲4.85%，首鋼資源漲3.52%，中國神華漲2.64%。
新能源汽車股方面，恆大汽車下跌12.09%，零跑車跌4.63%，蔚來汽車下跌4.45%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
資料來源：CMC Markets NG平台