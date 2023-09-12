亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.12

澳洲股市
今日澳洲指數先抑後揚，S&P/ASX 200指數漲0.2%，報7206.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.2%，報7402.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.011%，報2775點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融公司Link Administration Holdings Ltd（+5.99%），腫瘤治療公司Imugene Ltd（+5.08%）以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+4.31%） 。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產公司Syrah Resources Ltd（-7.38%）；石油公司Viva Energy Australia（-7.28%）以及軟件服務公司Brainchip Holdings Ltd（-6.78%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊上漲，但能源板塊領跌，拖累大盤，下跌1.43%。
香港股市
香港股市低開後持續拉升曾一度翻紅，午後走勢疲軟，小幅收跌。截至收盤，恆生指數跌0.39%，報18025.89點；國企指數跌0.61%，報6260.19點；恆生科技指數跌0.47%，報4063.96點。南向資金今日淨買入67.29億元，近5日累計淨買入196.87億元。
盤面上，內房、汽車板塊領漲。
內房股方面，遠洋集團漲82.42%，正榮地產漲50.44%，寶龍地產漲19.59%，融信中國漲11.59%，中國恆大漲5.19%，碧桂園漲3.88%。
汽車股方面，零跑汽車漲3.49%，比亞迪股份漲2.82%，長城汽車漲2.71%，理想汽車漲1.42%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台