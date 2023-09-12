亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.12

Market outlook

近期黃金價格走勢分析: 黃金連續回落，反彈結束了？

黃金自8月下旬以來從1885美元連續上漲，在9月1日最高觸及1953美元。但本週黃金在前三個交易日連續走弱，截至9月6日收盤，黃金報1916.5美元/盎司。我們在8月24日的報告中提到了黃金本輪的反彈目標在1945 – 1950美元，並且發表黃金在當前時間點只具備短期多頭觀點，不具備現階段走牛的條件。