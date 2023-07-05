美股下半年該如何選擇合適的策略？

上半年，美股表現強勢的主要集中在科技、通信服務和非必選消費品板塊中，自年初以來漲幅分別為39.4%，36.7%，33.06%。其餘板塊表現較為弱勢，其中公用事業和能源板塊跌幅居前。金融板塊在3月因地區銀行業危機一度下挫，但在後續局面穩定後觸底反彈。在近期的銀行業壓力測試後，大行充足的資本可抵禦嚴重的經濟衰退，使銀行板塊持續反彈。



美股各板塊半年表現 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月5日）



對於下半年而言，美股趨勢或整體呈現震盪市，可能難以延續上半年的強勢走勢。我們從整體的板塊可以看出，資金主要集中在科技方面，非必選消費在美國勞動力市場強勁，支出具有韌性的基礎上表現同樣突出。但隨著下半年美國利率將達到頂峰，勞動力市場預期呈現持續性放緩，伴隨著失業率的反彈，預計居民支出將出現放緩。從近期的個人支出數據可以看出，5月環比僅增長0.1%，為今年以來的最低值。社會零售銷售環比增長0.3%，較4月的0.4%小幅下降。在XLY非必選消費板塊中亞馬遜和特斯拉兩支股票占比高達40%以上，從近期的走勢來看，亞馬遜的走勢開始出現高位縮量橫盤跡象，特斯拉因二季度交付超預期繼續上漲創出階段性高點，我們需要防止居民部門的信貸收縮導致非必要消費放緩，以及兩大權重股的可能性調整，例如特斯拉，在降價的刺激作用下二季度交付創高（建立在去年同期低基數的條件下），我們需要看到即將到來的季報是否會因降價出現利潤率的下行，以及特斯拉的市場份額在面對中國市場的競爭對手例如比亞迪、蔚來、理想、小鵬的情況下，能否保持穩定。



美股科技“七巨頭”造成了通信服務（XLC）和科技（XLK）的強勢表現，其中XLC的權重為Meta和Google，兩家公司佔近46%；XLK的權重為蘋果、微軟、英偉達，三家佔比50%。考慮到近期七巨頭的漲幅過大，其中主要為AI概念爆火造成的估值驅動，下半年預期估值難以繼續提升，市場的交易邏輯將轉變為業績驅動。需要警惕在通脹持續和美聯儲鷹派超預期的情況下造成的盈利預期下修，即導致科技股出現一定程度的調整。從目前來看，在具有更多不確定性的下半年，當前對科技板塊應做好避讓準備。



在其他板塊中，工業板塊距今年年初漲幅約9%。在經濟放緩的背景下，美國因加強本土投資者促使工業景氣度回升。從目前的趨勢來看，自去年12月至今年6月工業指數板塊持續呈現震盪整理，在近期指數出現向上突破，目前來看上升形態完好，當前可關注低吸機會。



SPDR工業指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月5日）

金融板塊近期呈現反彈，但整體仍處於整理階段。雖然銀行壓力測試的結果助長了樂觀情緒。並且在銀行在高息環境下淨利息收入在一季度表現亮眼。但隨著美聯儲金融監管的收緊，貸款規模的下降，投行業務的低迷，以及不良貸款準備金的增加，預計收入在二季度將令市場失望。預計整體將繼續保持震盪走勢，整體策略以高拋低吸為主。



SPDR金融指數 —— 週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月5日）

必選消費品近期整體呈現震盪，但從目前來看震盪低點在不斷向上抬升，當前正處於下方支撐初並呈現反彈，預計或進一步向上挑戰阻力區域75.7附近。



SPDR必選消費品——週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月5日）

近期房地產板塊呈現底部震盪，由於新屋銷售近期表現相對強筋，遠超於成屋銷售。房價指數呈現連續三個月上漲。目前我們看到下行趨勢線已經被突破，投資者可觀察後續是否會出現回踩測試支撐的情形。若支撐有效或在此處出現一定程度的反彈修復。



SPDR房地產 —— 週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月5日）



