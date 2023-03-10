矽谷銀行突發利空帶崩銀行股，道瓊斯指數跌破去年12月低點，今晚還有非農考驗市場

週四，矽谷銀行出售了其投資組合中的部分證券，以支撐其資產負債表。它在一份投資者招股說明書中表示，它需要所得款項來填補因出售主要由美國國債組成的 210 億美元債券組合而造成的 18 億美元的虧損缺口。該投資組合的平均回報率為 1.79%，遠低於目前約 3.9% 的 10 年期國債收益率。

在美聯儲不斷加息的背景下，該銀行服務的許多初創科技公司的運營狀況在不斷惡化，矽谷銀行股票的投資者擔心此次融資是否足夠。該公司股價盤中暴跌60%，並在收盤後股價又下跌 26%，跌至 2016 年以來的最低水平。

矽谷銀行 （SVB） —— 1小時圖（3月10日）來源：CMC Markets

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矽谷銀行的股價暴動引發了投資者對該行業更為廣泛風險的擔憂。總部位於舊金山的銀行 First Republic (FRC.N) 的股價在觸及 2020 年 10 月以來的最低水平後下跌超過 16.5%，成為標普 500 指數中跌幅第二大的股票。

First Republic bank （FRC.N) —— 1小時圖（3月10日）來源：CMC Markets

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矽谷銀行的暴雷同時牽連了美國其他銀行股，高盛跌2.06%，摩根士丹利跌3.86%，摩根大通跌5.41%，花旗銀行跌4.1%，美國銀行跌6.2%，富國銀行跌6.18%。

道瓊斯工業指數昨日下跌1.66%，跌破了去年12月20日的低點。我們在3月8日和2月28日的文章均向投資者發布了指數的下跌預警，有興趣的投資者可參考：

2月低迷的美股是否會延續到3月？

鮑威爾聽證會放鷹暴擊市場，美股面臨進一步下跌風險，中國股市反彈到頭？

矽谷銀行的突發利空雖然意外但是合理，在美聯儲不斷加息的背景下，借貸成本的不斷提高必然會對投行業務造成巨大的衝擊。初創科技公司在發展的過程中因為需要大量的研發基金因此在利率環境低的情況下會出現高速的擴張，但這也意味著一旦面臨流動性收緊的背景下，其運營環境也將面臨巨大挑戰，因此出現了大量科技企業裁員的情況。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖（3月10日）來源：CMC Markets

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在空頭情緒被宣洩後，今晚的非農數據將是美聯儲本月關注的第一個重要數據，從當前的市場預期，來看，2月時薪同比仍然保持著增長勢頭，預期為4.7%，前值為4.4%；環比預期與1月持平。失業率預期為3.4%與上月持平，非農新增就業預期為22.5萬人，相較於1月的51.7萬人或大幅放緩。從目前的市場預期來看，當前的勞動力市場可能仍然維持較為強勁的勢頭，若公佈的數據符合或超預期意味著美聯儲3月加息50個基點仍然為大概率事件，這可能導致今晚的美股市場仍然不容樂觀。而下週二的通脹數據將是美聯儲重點關注的數據，若通脹回落，可能會出現本週跌，下週縮量小幅度反彈的情況。但整體方向在破位的情況是空頭，因此，若出現空頭修復則關注32500的阻力。



