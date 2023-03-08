X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 鮑威爾聽證會放鷹暴擊市場，美股面臨進一步下跌風險，中國股市反彈到頂？

鮑威爾聽證會放鷹暴擊市場，美股面臨進一步下跌風險，中國股市反彈到頂？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Mar 2023, 13:05

3月7日，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會的聽證會中表示，當前的經濟數據強於此前預期，1月份的各項數據均在一定程度上扭轉了去年的疲軟趨勢。而除房地產以外的核心服務通脹幾乎沒有任何好轉的跡象。因此美聯儲最終的利率水平可能高於此前預期。美聯儲在3月加息50個基點的概率在鮑威爾發言後飆升至70%以上，而之前僅為30%不到。

美國2年期國債收益率飆升突破5%，與10年期國債收益率倒掛繼續加深並突破100個基點。美國三大股指均大幅度下跌，其中道瓊斯指數結束了連續4天的反彈，幾乎回吐70%的漲幅，收跌1.72%；標普500指數收跌1.53%；納斯達克指數收跌1.25%。

從圖形中可以看出，道指在觸及去年12月低點32600附近後反彈但未成功突破此前跌破的震盪收斂區間，價格承壓於區間阻力線，價格再次來到5日均線下方。在此前四個交易日中雖然成交量逐步回升，但在週一放量後出現滯漲，指數衝高回落反映空頭拋壓較重。而整體均量仍低於過去幾個月。投資者需觀察價格能否守住關鍵的支撐平台32500 – 32600。若出現破位下跌或意味著股指進入熊市。

 

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖

中國兩會本週召開，但股市整體表現不盡如人意。上週上證指數呈現逐步放量的階段，本週一繼續刷新去年7月初以來的高點，但週一指數衝高回落，呈現放量滯漲。而在週二指數再次放量創出新高但隨後大幅走低，價格連續跌破5日，10日均線，反映空頭拋壓很重。今日開盤低開於30日均線下方，成交量大幅萎縮。因此，短期價格或有見頂跡象。投資者需觀察下方重要的支撐3225附近，若跌破該水平，上證或將進入空頭趨勢。


上證指數 SSE —— 日線圖（3月8日）
來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖

香港恆生指數在3月1日雖出現大幅度反彈，但從成交量上看並沒有出現放大之勢頭，在後續幾個交易日均出現縮量現象，這意味著後續的買盤力量不足。昨日恆指曾一度放量衝擊21000最終失敗，意味著空頭拋壓較重。而今日受海外市場影響指數持續走低，成交量呈現縮小之勢，暗示多頭力量衰減。因此，恆指可能再次試探2月底的低點19650附近。若跌破或面臨進一步的下跌趨勢。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖（3月8日）
來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖

 


来自CMC的最新消息

Top movers

人民幣重回貶值趨勢，破7只是時間問題？

低於預期的增長目標，中美近期不斷升級的摩擦，美聯儲鷹派預期上調，國內穩增長背景下央行或進一步下調利率，多種因素使人民幣跌破7為大概率事件。

07 Mar 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Technical analysis

联储再行发飙，黄金反弹是否终结？
Newsletter

3月市場展望

相关文章

Top movers

人民幣重回貶值趨勢，破7只是時間問題？

低於預期的增長目標，中美近期不斷升級的摩擦，美聯儲鷹派預期上調，國內穩增長背景下央行或進一步下調利率，多種因素使人民幣跌破7為大概率事件。

07 Mar 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Newsletter

3月市場展望

華爾街如履薄冰，重點關注消費物價指數

06 Mar 2023
Top movers

一週展望：美國2月非農會像上個月那麼火熱麼？澳大利亞、加拿大、日本央行利率決議來襲！

美國2月非農相較於1月或大幅放緩但仍維持強勁，澳聯儲或加息25個基點，加拿大央行或結束加息，黑田東彥或將在他最後一次的央行會議上尋求為未來幾個月在繼任者領導下改變貨幣政策奠定基礎的可能性

05 Mar 2023