鮑威爾聽證會放鷹暴擊市場，美股面臨進一步下跌風險，中國股市反彈到頂？

3月7日，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會的聽證會中表示，當前的經濟數據強於此前預期，1月份的各項數據均在一定程度上扭轉了去年的疲軟趨勢。而除房地產以外的核心服務通脹幾乎沒有任何好轉的跡象。因此美聯儲最終的利率水平可能高於此前預期。美聯儲在3月加息50個基點的概率在鮑威爾發言後飆升至70%以上，而之前僅為30%不到。

美國2年期國債收益率飆升突破5%，與10年期國債收益率倒掛繼續加深並突破100個基點。美國三大股指均大幅度下跌，其中道瓊斯指數結束了連續4天的反彈，幾乎回吐70%的漲幅，收跌1.72%；標普500指數收跌1.53%；納斯達克指數收跌1.25%。

從圖形中可以看出，道指在觸及去年12月低點32600附近後反彈但未成功突破此前跌破的震盪收斂區間，價格承壓於區間阻力線，價格再次來到5日均線下方。在此前四個交易日中雖然成交量逐步回升，但在週一放量後出現滯漲，指數衝高回落反映空頭拋壓較重。而整體均量仍低於過去幾個月。投資者需觀察價格能否守住關鍵的支撐平台32500 – 32600。若出現破位下跌或意味著股指進入熊市。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets

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中國兩會本週召開，但股市整體表現不盡如人意。上週上證指數呈現逐步放量的階段，本週一繼續刷新去年7月初以來的高點，但週一指數衝高回落，呈現放量滯漲。而在週二指數再次放量創出新高但隨後大幅走低，價格連續跌破5日，10日均線，反映空頭拋壓很重。今日開盤低開於30日均線下方，成交量大幅萎縮。因此，短期價格或有見頂跡象。投資者需觀察下方重要的支撐3225附近，若跌破該水平，上證或將進入空頭趨勢。

上證指數 SSE —— 日線圖（3月8日）來源：Tradingview, CMC Markets

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香港恆生指數在3月1日雖出現大幅度反彈，但從成交量上看並沒有出現放大之勢頭，在後續幾個交易日均出現縮量現象，這意味著後續的買盤力量不足。昨日恆指曾一度放量衝擊21000最終失敗，意味著空頭拋壓較重。而今日受海外市場影響指數持續走低，成交量呈現縮小之勢，暗示多頭力量衰減。因此，恆指可能再次試探2月底的低點19650附近。若跌破或面臨進一步的下跌趨勢。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖（3月8日）來源：Tradingview, CMC Markets

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