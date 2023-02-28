2月低迷的美股是否會延續到3月？

截至2月28日，美國三大股指在周一反彈，道指脫離了近兩個月以來的低位。回顧整個2月，美國股市整體呈現高位盤整狀態，但在下旬迅速下跌。不出意外的話，美國股市將在2月收陰並回吐1月的所有漲幅。限制美股上漲的主要原因為美國多項經濟數據的強勁表現促使市場預期美聯儲加息次數的增加或進行更激進的加息措施。

早在一個月前，CME的FED Watch預期美聯儲3月加息25個基點的概率為84.2%，維持現利率水平不變的概率為15.5%。然而在就業、通脹等數據陸續公佈後，截至當前，美聯儲在3月加息25個基點的概率降低至75.3%，加息50個基點的概率升至24.7%。

來源：CME

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美聯儲3月的會議在北京時間3月23日，並且將發布最新的點陣圖預測。根據此前美聯儲主席鮑威爾的發言來看，美聯儲的終端利率水平和維持高利率環境的時間可能比去年12月會議的預期更高更久。這意味著聯邦基金利率的峰值區間可能升至5.25%-5.5%，而降息最快可能也要等到2024年的第一季度。在會議之前美聯儲還可以獲得2月的就業報告和通脹數據，若數據仍不能反映經濟明顯降溫，美聯儲大概率將在會議上繼續維持鷹派的基調。

本週在無重大經濟數據的披露下，在沒有任何基本面利好的情況下，買盤的力量可能較弱，美股的走向可能更多的參考技術面。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（2月28日）

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從日線結構來看，道瓊斯仍處於下跌結構中，在2月經歷了多次反彈，而反彈高點產生逐漸下移的態勢。從成交量來看，道指自10月以來整體呈現逐步的多頭放量，意味著買盤力量較強，這種情況持續到了11月底。在進入12月後，整體成交量呈現放緩並出現一定的衰竭，導致了價格自12月以來整體呈現震盪趨勢。從今年2月的成交量來看，道指整體呈現縮量階段並多次出現空頭放量。一般情況下，若價格在高位持續縮量橫盤，在隨後進入下跌調整後，後市可能會出現持續的縮量陰跌行情。

我們從均線指標可看出，均線目前呈現空頭排列，在過去的幾個交易日價格均處於5日線下方，昨日道指雖在盤中反彈但後勁不足，收盤價仍處於5日線下方，這意味著買盤力量較弱。本週需觀察價格能否在去年12月的低點附近形成支撐，若再次跌破意味著頂部區域的形成。

因此，對於3月而言，美股可能將繼續保持較弱的趨勢並一直持續到月底的美聯儲利率會議。而在利空出儘後，股市可能在4月迎來一定的反彈修復。



