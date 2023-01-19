2023兔年投資展望

中國農曆新年將至，在1月，全球股市表現亮眼尤其是中國股市，受放鬆疫情管控影響以及人民幣觸底走強吸引大量外資流入，北向資金在1月淨流入逾938億元創歷史單月峰值。上證指數自11月低點反彈約12.7%，香港恆生指數自10月底以來反彈約50%。人民幣兌美元自10月底以來升值約9.1%。黃金同樣表現亮眼，自11月初以來上漲逾300美元。 股市方面 上證指數近期表現亮眼，不出意外的話將錄得四周連陽走勢。全球投資者預期中國在放鬆疫情管控後將在2023年實現復甦。而當前股價也走出了符合該預期的趨勢。北向資金在近期的大幅流入也點燃了市場的多頭情緒。從北向資金的動向來看，外資早在10月底就進行了大幅抄底，其主要增持板塊集中在釀酒，金融、家電等板塊。對於2月的預測，筆者認為可能風險大於機遇。理由如下 此輪上漲邏輯： 中國放鬆疫情管控，經濟將復蘇

人民幣觸底走強，吸引外資流入

美聯儲去年年底放緩加息，風險情緒回暖

美聯儲去年年底放緩加息，風險情緒回暖 • 中國新年為消費旺季，釀酒板塊表現優異 風險 中國第一輪疫情峰值退卻，但並不代表可以忽視新變種的擴散，可能存在二輪、三輪。

2月美聯儲將繼續加息，中國央行在12月降准後，沒有按照市場預期的一般進一步下調LPR利率支撐人民幣走強，但預計後續將繼續降息刺激經濟，中美利差進一步擴大，人民幣或難以連續走強

貨幣政策對經濟影響具有滯後性，在連續加息後，海外經濟下行壓力加速，衰退預期升溫，風向情緒受到抑制

中國消費方面在春節後短時間內難以快速走強，疫情三年管控使居民財富受到的衝擊或需要一定時間來消化

上證指數 SSE —— 週線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets 上證指數 SSE —— 週線圖（1月19日）來源：Tradingview, CMC Markets

富時中國A50指數 —— 週線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

香港恆生指數 HSI —— 週線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

北向資金動向

來源：東方財富



美股方面，隨著美國最新的零售銷售數據公佈，其數據表現差於預期表明在高利率環境下美國居民的消費能力在持續惡化，道瓊斯指數在近兩個交易日下跌超1000點。回吐自今年年初以來的大半反彈，標普500指數在4000點附近受到明顯壓力，納斯達克指數在1月最高觸及11690後承壓下挫，仍處於下跌趨勢線中。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

標普500指數 SPX500 —— 日線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

納斯達克指數 NDAQ —— 日線圖（1月19日）

來源：CMC Markets 通過觀察下圖標普500指數與原油的關係，我們能看出兩者的運動節奏基本趨同。從過去三個月的表現來看，原油先一步消化經濟下行預期大幅下跌，WTI原油最低觸及70美金附近。而股指對經濟下行的反饋滯後於原油，因受12月放緩加息的預期影響出現反彈走高。而股市接下來的交易邏輯或從放緩加息向經濟下行並陷入衰退開始轉變，先前的壞數據則成為利空，即失業率走高，股市承壓。

標普500指數（黃線）vs WTI原油（藍線）

來源：Tradingview, CMC Markets（1月19日）

WTI原油 Crude Oil WTI —— 日線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

標普500指數 SPX500 —— 日線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

美國失業率

來源：TradingEconomics

標普500指數 SPX500 —— 月線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets 商品方面

黃金自去年11月以來觸底反彈逾300美金，收復去年近四分之三的跌幅。對於黃金接下來的預測，筆者在1月17日和去年1月11日均做出大致的判斷，有興趣的投資者可參考：

世界銀行下調2023年全球經濟增長至1.7%，金價觸及去年6月高點1880。後市可看1900？

黃金開年上演逼空行情！下一個目標2000？現階段能否追多？

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Market 原油價格從結構上看處於下跌趨勢中，WTI原油在12月觸及70後因中國解除疫情防控政策、歐美節假日帶來的需求升溫，以及歐洲對俄油的限價支撐油價進行反彈。進入2023年後，經濟下行壓力將對油價帶來持續的壓力，在供需關係上原油或面臨從短缺向過剩上轉變。並且，若出現俄烏和談的消息可能進一步點燃市場的拋售情緒。而從原油與美國CPI的關係來看，原油的底部通常出現在美國CPI降至2%以下的時刻，即經濟陷入通縮，需求萎靡。當前美國總體CPI仍在6.5%，距離2%的目標仍以一段距離。這意味著在CPI未達到美聯儲的2%的目標前，油價或繼續下行。

WTI原油 —— 4小時圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets

美國總體CPI同比

來源：TradingEconomics

WTI原油 —— 月線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets 貨幣方面

美元指數自去年10月以來因12月放緩加息的預期逐漸升溫，以及歐洲央行更為鷹派的基調和日本央行上調10年期國債收益率的價格區間導緻美元呈現連續下跌趨勢。關於美元未來的走向，筆者認為從長期角度來看，美元的峰值或已出現，因美國經濟在今年的悲觀預期導致未來會出現降息政策，從初步的市場預期來看，美聯儲或在明年進入到降息週期，這意味著美聯儲可能在下半年或這年底開始初步釋放該信號，這將對美元形成利空。但從現階段的走勢來看，從過往經濟進入衰退期的初期表現，美元通常會因避險情緒出現短期的走強。從下面兩張圖來看，美元指數的頂部一般出現在CPI降至冰點的時候。因此，不排除美元出現短期的反彈修復行情。

美國總體CPI 同比

來源：TradingEconomics

美元指數 USDX —— 月線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets 美元兌離岸人民幣近期在6.7獲得支撐並出現反彈，該位置也為去年年中的底部盤整區域附近。預計中國央行的下一步降息和美聯儲的進一步升息將為美元兌離岸人民幣形成階段性的支撐。若價格守住6.7或迎來一定程度的反彈至7附近。

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖（1月19日）

來源：Tradingview, CMC Markets



