世界銀行下調2023年全球經濟增長至1.7%，金價觸及去年6月高點1880。後市可看1900？

週二，世界銀行對多個國家和地區的經濟前景做出了較為悲觀的預測。由於受到美國以及歐元區激進的貨幣緊縮政策和俄烏衝突對全球供應鏈的擾動，全球經濟在今年前景黯淡。預計美國在2023年的GDP增長僅為0.5%，而在去年6月預測為增長2.2%，這是自1970年以來除2009年和2020年衰退以來的最弱表現。

金價在周二表現維持高位盤整行情，盤中曾一度觸及1880整數關口。從日線結構來看，金價觸及到去年6月的高點1880，目前在該水平位反復交投。鮑威爾在昨日的發言中再次堅定了抑制通脹的決心，這種鷹派的表態對金價短期的多頭突破動能帶來一定的抑制。投資者正等待明日公佈的去年12月的通脹報告，若數據出現超預期的下降，或將被市場解讀為通脹正在有力的降溫，這將使美聯儲在2月的會議上加息為25個基點，短期市場預期或轉向鴿派促使美元面臨進一步的下行壓力，助推黃金突破1880來到下一個目標1900。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖（1月11日）來源：CMC Markets

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4小時級別金價上行趨勢目前完好，目前需等待價格能否突破1880的水平位，若失敗或引發短期的調整行情，下方支撐可參考1830附近，4小時趨勢支撐1818 – 1820。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（1月11日）

來源：CMC Markets

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美元近期連續走弱助推了黃金的上行，週一美元一度失守103關口但迅速收復。目前價格仍處於103上方盤整，週線級別來看，美元處在自2021年5月以來形成的上升趨勢線的支撐區域。投資者需等待美元是否面臨進一步的破位下跌或企穩反彈。若能夠成功守住該點位，或引發美元反彈至108。

美元指數 USDX —— 週線圖（1月11日）

來源：Tradingview, CMC Markets

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10年期美債收益率自今年以來呈現走弱的趨勢，在昨日因鮑威爾的發言收陽。從趨勢上看，日線級別的上升結構暫時完好，目前價格處在支撐區域上方，若能成功守在3.5%上方或進一步向上延伸。 10年期美債收益率與金價一般情況呈反比關係。

10年期美債收益率 —— 日線圖（1月11日）

來源：Tradingview，CMC Markets

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