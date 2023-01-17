黃金開年上演逼空行情！下一個目標2000？現階段能否追多

1月17日，黃金亞盤延續上週五的多頭趨勢，一度觸及去年4月25日以來的 高點1929美元/盎司。隨後衝高回落，收於1915.74美元/盎司。

黃金自去年11月觸及1600附近的低位後開啟了長達近兩個半月的連續上漲趨勢。支撐這一波上漲的主要邏輯有以下幾個因素：

隨著美國通脹連續回落，美聯儲12月放緩加息至50個基點，美元與美債收益率連續下跌助推金價走高。 12月通脹報告符合預期進一步降溫，促使市場預期美聯儲將在2月的會議上繼續放緩加息至25個基點。

世界央行下調2023年全球經濟增速，經濟有陷入衰退的風險刺激了黃金的避險需求。

黃金通常在12-1月的跨年期間表現亮眼，因季節性需求增加。

全球央行加大黃金儲備

俄烏戰事仍然面臨不確定性

黃金ETF在過去十日呈現連續淨流入

從目前來看，所有的分析邏輯均以看漲為主，市場也在現階段印證了這些邏輯是正確的。金價在去年連續下跌7個月後目前已實現了連續反彈了2個半月（不出意外的話1月將收漲）。收復了去年約四分之三的跌幅。現在需要思考的是，這些邏輯能否進一步支撐金價持續走高進入牛市週期暫時是個未知數。根據筆者的觀察，當前市場暫時未看到任何看空的猜想。在市場的觀點出現一致性後，這對於已經反彈了相當程度的黃金是否是好事。

在交易市場中最忌諱的則是盲從，一個邏輯能支撐一波行情的出現但並不代表長期有效。試想這些邏輯是否會在2023年出現改變？例如：

俄烏戰事可能出現轉機

通脹在2023年變得根深蒂固，降速不及預期，美聯儲堅持鷹派政策。

即使放緩加息，但仍然處於加息週期中，隨著利率即將到達峰值，對經濟活動的抑製作用將逐步顯現。居民的生活負擔日益加重，避險需求可能被投資需求的下降所抵消，即現金為王，存款需求增加。

我們無從得知金價的頂部區域在哪，但通過思考一些潛在的風險可能使我們避免市場出現深蹲的風險。比如在2020年初疫情爆發的時候，避險需求促使黃金開啟了長達8個月強勢上漲行情。金價在2月底觸及1650附近後，當時市場的諸多觀點都對黃金表達了非常樂觀的情緒，目標在1700，1800，2000的比比皆是，當然在年內的後續月份黃金均觸及了這些目標。然而金價在2月28日和3月經歷了非常大的調整，如下圖所示

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖（1月17日）

來源：Tradingview, CMC Markets

從現在的趨勢上看，金價自底部反彈300美金後，還未出現明顯的調整修復。技術指標上看，MACD指標出現高位收斂跡象，需觀察後續的幾個交易日是否會形成死叉背離。 RSI指標進入多頭超買區間並呈現背離。因此，當前的觀點更傾向於等待市場出現明顯調整。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖（1月17日）

來源：Tradingview, CMC Markets

對於黃金未來的趨勢預測，我們通過對比自1980年 – 2022年美國CPI和黃金價格的關係來做一個大致的判斷，如下圖所示：

美國CPI

來源：TradingEconomics

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖（1月17日）

來源：Tradingview, CMC Markets

從上述兩張圖來看，黃金的運動軌跡與CPI幾乎保持著正相關性。由於黃金近些年由於超發貨幣導致投機屬性大幅上漲使價格區間迅速抬升，但其走勢的節奏與通脹基本吻合。如果說美國當前的CPI已經觸頂並開始正式的下行週期，那麼金價接下來會呈現怎樣的走勢呢？



