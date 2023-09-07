近期黃金價格走勢分析: 黃金連續回落，反彈結束了？

近期黃金價格走勢情況

黃金自8月下旬以來從1885美元連續上漲，在9月1日最高觸及1953美元。但本週黃金在前三個交易日連續走弱，截至9月6日收盤，黃金報1916.5美元/盎司。

我們在8月24日的報告中提到了黃金本輪的反彈目標在1945 – 1950美元，並且發表黃金在當前時間點只具備短期多頭觀點，不具備現階段走牛的條件。在過去的兩週價格符合預期運行。詳情參考：黃金止跌回升，或進一步向上反彈。

黃金價格基本面分析

本周美聯儲理事沃勒表示，最近的數據沒有表明美聯儲需要立即採取行動，即9月暫停加息或板上釘釘。但他同時表示，再一次加息不太可能導致經濟衰退。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特表示，經濟強勁與通脹上行的背景下，美聯儲可能需要將利率再提高一點。結合本周公布的一些數據，例如8月ISM非製造業PMI錄得54.5，超出預期的52.5，前值為52.7。以及7月的進出口數據也強於前值。市場對美聯儲在11月加息的預期升溫，CME的FED Watch預測11月加息25個基點的概率升至43.5。當前穩固的經濟基本面支撐了美元上行，國債收益率進一步走高壓制了金價。

從基本面因素來看，一些數據已經出現了疲軟，例如勞動力市場降溫，居民儲蓄率降低，消費者信心下降，服務業通脹下降等，這意味著美聯儲的加息已經進入尾聲，但美聯儲似乎並不想讓市場提前對政策轉向進行計價，因此仍在向市場釋放偏鷹派的信號，即預期管理。我們在當前時間點無法判斷美聯儲已經不存在進一步加息的可能，這意味著黃金現在可能仍存在探底的可能性。但我們或許能確認的是，美聯儲可能有且僅有一次的加息在11月，即加息結束，國債收益率觸頂，這表明金價持續走牛的條件或在年底。

黃金價格技術面分析

下圖為美國10年期國債收益率，我們從整體的結構可以看出當前仍處於多頭趨勢中，近期走勢與黃金呈現反比，即8月22日國債收益率觸頂回落時支撐了黃金底部反彈。而近期在加息預期猶存的情況下，10年期國債收益率重新走高，這壓制了金價。

美國10年期國債收益率 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月7日）

從黃金價格的走勢來看，目前在布林帶中軌1915附近獲得了支撐，但價格承壓於5日均線之下，目前走勢轉弱。需觀察價格能否守住1915，若失守或進入到5浪下跌的最後1浪。 MACD指標在0軸下方有再次形成背離之勢，若形成死叉則空頭確立，投資者可等待破前低的介入機會。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月7日）



