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黃金止跌回升，或進一步向上反彈

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Aug 2023, 13:40

黃金在8月23日從底部大幅度回升，一度觸及1920關口，收盤於1915美元/盎司。今日亞盤表現延續漲勢，目前仍活動於1920美元附近。
對於黃金的看漲邏輯，我們曾在8月15日提到，有興趣的朋友可參考：黃金再度回到1900附近，2023年下半年又會如何演變？

從美元指數的走勢來看，在過去的五個交易日呈現橫盤，昨日試圖挑戰104關口失敗並收陰，美元指數或處於反彈階段尾聲，後續的調整將繼續利於黃金上漲。


美元指數 （USDX） —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月24日）

從黃金的走勢來看，從日線級別的周期來看仍處於下跌通道中，暫可判斷為下跌週期中的4浪反彈。因此，現階段對於黃金反彈的目標區域暫設為通道上軌壓力附近1945 – 1950美元。


 

現貨黃金 （XAU/USD） —— 日線圖
來源：CMC Markets（8月24日）

對於黃金多頭的潛在不確定性風險為，美國通脹上行風險和好於預期的經濟基本面或支持美聯儲表現的更為鷹派。即使在9月出現暫停加息，但謹防美聯儲點陣圖上調中性利率峰值預測，從而提振美元打壓黃金。

因此，我們對黃金當下的觀點以中短週期看多為主，但或不會出現大幅度走牛的跡象。預計牛市將發生在第四季度後半段時期，即美聯儲結束加息週期，市場出現美聯儲轉鴿預期後對黃金進行提前計價。


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