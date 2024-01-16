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黃金價格陷入震盪，後市的佈局策略是什麼？

黃金價格分析

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Jan 2024, 07:00

黃金自1月以來陷入震盪，價格的整體波動範圍在2015 – 2065美元。 一方面受美國就業和數據的強勁表現，降息預期修正導致了美元和美債殖利率的反彈，從而施壓金價。 另一方面受紅海地緣衝突的支撐價格止跌反彈。 短期來看基本面因素較為混亂，多空方向不明朗。

目前市場中普遍對黃金發表長期看漲觀點，其理由為：1）地緣衝突的不穩定性，2）聯準會在2024進入降息年，3）多國央行減持美債，增持黃金，4）美國政府 高企的債務引發的美元信用下滑，5）經濟下行週期的避險需求。

邏輯上看沒什麼問題，從週線和月線的形態來看，黃金從長週期來看突破前高仍為大概率事件。

黃金價格月線圖現貨黃金 (XAU/USD) － 月線圖
資料來源：CMC Markets（1月16日）

黃金價格週線圖

現貨黃金 (XAU/USD) —— 週線圖
資料來源：CMC Markets（1月16日）

黃金當下的技術分析與佈局策略

對於有槓桿的黃金期貨投資，即使長期看漲也不能忽略短期波動風險。 在當下數據未出現明顯下行的背景下，過度的降息預期或迎來修正，聯準會降息的時間節點可能比利率期貨市場的預期稍晚。 4小時等級看到5，10均線或形成拐點，在價格未突破2065的情況下，不排除金價或出現短期的回落壓力。

黃金價格4小時圖現貨黃金 (XAU/USD) — 4小時圖
資料來源：CMC Markets（1月16日）

日線級別來看，目前價格處於5日均線之上，5，10日均線粘合若形成金叉，即MACD在0軸之上形成金叉或存在後續進一步上漲可能，需觀察後續兩個交易 日的價格表現，若兩個交易日收陰跌破5均支撐則價格轉弱。

黃金價格日線圖現貨黃金 (XAU/USD) —— 日線圖
資料來源：CMC Markets（1月16日）

目前我們看到了美元指數向上突破了震盪區間，如下圖所示，後市或存在進一步的上行空間。

美元指數 （USDX） —— 4小時圖
資料來源：CMC Markets（1月16日）

綜上所述，我們認為當下價格可能並不是長期佈局黃金多頭的理想點位，依照週、月線層級的趨勢支撐點來看，1945是一個可參考的點位。 短週期或存在一定的回落風險，本週的價格表現將直接形成技術指標的確認訊號，投資人需耐心等待。


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