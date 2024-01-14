一週展望：中國第四季度GDP，美國12月零售銷售，高盛、摩根士丹利財報

本週重要經濟事件和數據



中國第四季度GDP、零售、工業數據 —— 週三

中國第三季度GDP環比增長1.3%，同比增長放緩至4.9%，主要因素在於內外需求的同時放緩，以及低基數效應的減弱（去年同期解除疫情封鎖）。進入到第四季度，雖然居民消費端呈現小幅回暖態勢，但外部需求呈現回落態勢，預計第四季度GDP環比增長1%，同比預計增長5.2%，這也源於較低的基數，當時疫情封鎖呈現反覆態勢。12月社會零售額增長預計為 8%，較上年同期的低基數大幅增長。12月規模以上工業增加值預計同比增長6.6%，與前值保持持平。1至12月全國房地產開發投資預計為-9.5%，前值為-9.4%，反映當下房地產市場仍然處於萎縮態勢，1至12月城鎮固定資產投資預計同比增長2.9%，與前值持平。

美國12月零售銷售環比 —— 週三

在2023年全年，美國的零售額僅 3 個月出現環比下降，最近一次是在 10 月份，環比下降 0.2%。 但在11 月重新恢復增長，環比增長0.3%，超出了下降 0.1% 的預期。 這一改善主要得益於食品服務和酒吧以及體育用品銷售的反彈，而加油站的銷售則放緩了 2.9%。 儘管支出具有彈性，但與第三季度相比，消費者似乎確實在削減支出，第三季度的支出模式非常穩定。市場預計12月了零售銷售環比增長0.4%。 至少從現在的數據來看，美國的消費仍具有一定韌性，這可能讓降息沒有那麼緊迫，至少3月降息似乎有些過早。但從今年的預期來看 ，隨着超額儲蓄的消耗，預計今年的消費可能失去增速，或體現在一季度數據中。

英國12月零售銷售環比—— 週五

經過兩個月的需求疲軟之後，11 月份英國消費者支出大幅反彈，零售額環比增長 1.3%，超過 0.4% 的預期。 消費者信心的改善以及汽油價格的大幅下跌似乎促使消費者需求激增。 由於購物者提前了一些聖誕節消費，黑色星期五的銷售也有望提振12月的數據。消費者支出的反彈引發了人們對英國經濟避免技術性衰退的希望。 在過去的兩週裏，我們看到許多零售商報告了聖誕節前強勁的交易更新，這預示着繼 11 月份的反彈之後，12 月份的零售銷售數據將會出現積極的變化。

高盛、摩根士丹利Q4財報 —— 週二

1月16 日（盤前）

高盛：EPS預計3.47美元；營收預計111.6億美元

摩根士丹利：EPS預計1.07美元；營收預計為129.3億美元

以下是具體經濟數據和事件：



週一：無重要數據和事件公佈

週二：英國12月失業率

加拿大12月CPI（月率/年率）

美國1月紐約聯儲製造業指數

高盛、摩根士丹利Q4財報

週三：中國2023年全年GDP增速

中國第四季度GDP(月率/年率)

中國12月社會消費品零售總額（年率）

中國12月規模以上工業增加值（年率）

中國1-12月城鎮固定資產投資（年率）

中國1-12月全國房地產開發投資

週四：澳大利亞12月季調後失業率

美國1月費城聯儲製造業指數

美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

週五：英國12月零售銷售（月率/年率）

日本12月CPI（月率/年率）

本週重要產品關注



澳元兑美元（AUD/USD） —— 4小時圖

來源：CMC Markets（1月14日）

澳元兑美元上週整體呈現震盪，在0.673附近受到明顯阻力。4小時或測試下方支撐0.665，若跌破該水平或進一步下探0.652。4小時MACD或在0軸下方再度出現死叉。

西德克薩斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月14日）

因地緣政治的頻繁擾動，油價底部支撐顯著，雖然美國原油庫存意外增加打壓了油價，但原油在70上方獲得支撐，目前價格突破了下行阻力線。短期測試75阻力，若突破或進一步上行至80。

高盛（GS） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月14日）

上週五一些美國銀行股公佈了Q4業績，除摩根大通外其餘銀行業績均不及預期，並呈現下滑態勢，銀行股整體收陰。本週二盤前將發佈高盛的財報，這家銀行的投資銀行與交易收入均呈現放緩，從市場的預期來看營收將繼續放緩，或進一步拖累股價。指標上MACD出現明顯死叉。下方關注支撐360。

香港恆生指數（HSI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月14日）

香港恆生指數在16000附近獲得支撐，目前形成雙底形態，價格回到5日均線之上。或反彈測試17000。



