亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.27

澳洲股市
今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數跌0.76%，報6987.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.71%，報7192.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.47%，報2671.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（+5.41%），礦業公司Ramelius Resources Ltd（+3.93%）以及礦業公司Genesis Minerals Ltd（+3.83%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-4.35%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-4.17%）以及網絡服務提供商Megaport Ltd（-3.9%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊下跌，其中房地產板塊跌幅最大，下跌1.35%
來源：ASX
香港股市
香港股市早盤一度走低，午後拉昇。截至收盤，恆生指數跌0.2%，報17525.06點；國企指數跌0.26%，報6025.22點；恆生科技指數漲0.17%，報4031.66點。南向資金今日淨買入3.48億元，近5日累計淨買入60.5億元。
盤面上，內房股走低，教育、零售板塊走強。
內房股方面，融創中國跌10.43%，富力地產跌5.8%，龍湖集團跌4.07%，碧桂園跌3.09%。
教育股方面，光正教育漲31.15%，思考樂教育漲16.83%，博駿教育漲16.23%，楓葉教育漲12.96%。
零售股方面，國美零售漲27.59%，歲寶百貨漲14.55%，名創優品漲3.31%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台