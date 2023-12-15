亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.15

澳洲股市



今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.88%，報7442.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.82%，報7661.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.52%，報2859.7點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+15.09%），半導體公司Weebit Nano Ltd（+14.79%）以及勘探公司Chalice Mining Ltd（+9.35%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-10.22%），房地產投資信託基金Cromwell Property Group（-9.68%），以及網絡服務提供商Megaport Ltd（-5.09%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中材料板塊上漲最大，上漲1.94%。



來源：ASX

香港股市



香港股市大幅上漲。截至收盤，恆生指數漲2.38%，報16792.19點；國企指數漲2.28%，報5700.39點；恆生科技指數漲2.22%，報3780.69點。南向資金今日淨賣出39.63億元，近5日累計淨賣出99.1億元。



盤面上，內房、航空、內險板塊走高。



內房股方面，融創中國漲16.3%，合富輝煌漲12.73%，中駿集團控股漲10%，雅居樂集團漲8.54%，融信中國漲8.42%，寶龍地產漲7.58%。



航空股方面，南方航空漲2.8%，美蘭空港漲2.72%，中國國航漲1.81%，東方航空漲1.75%。



內險股方面，復星國際漲3.06%，中國平安漲2.7%，中國太平漲2.31%，新華保險漲2.07%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



