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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Dec 2023, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.88%，報7442.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.82%，報7661.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.52%，報2859.7點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+15.09%），半導體公司Weebit Nano Ltd（+14.79%）以及勘探公司Chalice Mining Ltd（+9.35%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-10.22%），房地產投資信託基金Cromwell Property Group（-9.68%），以及網絡服務提供商Megaport Ltd（-5.09%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中材料板塊上漲最大，上漲1.94%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅上漲。截至收盤，恆生指數漲2.38%，報16792.19點；國企指數漲2.28%，報5700.39點；恆生科技指數漲2.22%，報3780.69點。南向資金今日淨賣出39.63億元，近5日累計淨賣出99.1億元。


盤面上，內房、航空、內險板塊走高。


內房股方面，融創中國漲16.3%，合富輝煌漲12.73%，中駿集團控股漲10%，雅居樂集團漲8.54%，融信中國漲8.42%，寶龍地產漲7.58%。


航空股方面，南方航空漲2.8%，美蘭空港漲2.72%，中國國航漲1.81%，東方航空漲1.75%。


內險股方面，復星國際漲3.06%，中國平安漲2.7%，中國太平漲2.31%，新華保險漲2.07%。

 

商品外匯

 

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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