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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.18

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

18 Dec 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數震盪收陰，S&P/ASX 200指數跌0.22%，報7426.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.16%，報7649.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.38%，報2870.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+29.52%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+23.13%）以及鋰礦公司Core Lithium Ltd（+6.56%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：數字財產結算平台運營商Pexa Group Ltd（-4.19%），房地產集團Stockland（-3.55%），以及承包和採礦服務公司NRW holdings Ltd（-3.33%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中房地產板塊下跌最大，下跌1.39%。

 

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌0.97%，報16629.23點；國企指數跌1.16%，報5634.42點；恆生科技指數跌1.32%，報3730.66點。南向資金今日淨買入117.5億元，近5日累計淨賣出37.54億元。


盤面上，新能源汽車、中概互聯網、內房股走低。


新能源汽車方面，小鵬汽車跌6.66%，五菱汽車跌3.57%，華晨中國跌2.98%，理想汽車跌2.94%。


中概互聯網方面，騰訊跌0.86%，美團跌2.12%，百度跌1.7%，嗶哩嗶哩跌3.3%，網易跌1.9%。


內房股方面，中駿集團控股跌9.09%，景瑞控股跌8.82%，綠城中國跌5.46%，龍光集團跌4.35%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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