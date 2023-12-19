亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.19

澳洲股市



今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.84%，報7489.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.87%，報7715.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.8%，報2893.5點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰電池生產商Liontown Resources Ltd（+11.26%），生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+7.93%）以及油氣公司Karoon Energy Ltd（+4.37%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：半導體公司Weebit Nano Ltd（-5.63%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-4.97%），以及鋰礦公司Core Lithium Ltd（-3.08%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中全部上漲，其中公用事業板塊漲幅最大，上漲1.82%。



來源：ASX

香港股市



香港股市低開縮量震盪。截至收盤，恆生指數跌0.75%，報16505點；國企指數跌0.74%，報5592.76點；恆生科技指數跌0.61%，報3707.76點。南向資金今日淨買入12.74億元，近5日累計淨買入2.18億元。



盤面上，醫療保健、半導體、內房、內險股板塊走低。



醫療保健股方面，藥師幫跌17.23%，中康控股跌4.28%，中智全球跌4.16%。



半導體股方面，華虹半導體跌4.91%，京東方精電跌2.43%，英恆科技跌1.8%，晶門半導體跌1.54%。



內房股方面，融創中國跌11.61%，碧桂園跌7.5%，雅居樂集團跌6.98%，中國奧園跌6.67%，天譽置業跌5.88%，遠洋集團跌5.49%。



內險股方面，眾安在線跌5.86%，中國太平跌2.91%，中國太保跌2.55%，新華保險跌2.07%，中國人壽跌2.03%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



