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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Nov 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指數早盤一度衝高，午後回落。S&P/ASX 200指數跌0.62%，報7029.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.6%，報7234.2點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.011%，報2683.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：煤礦開採公司Whitehaven Coal Ltd（+3.41%），基金與諮詢公司Insignia Financial Ltd（+2.9%）以及電力公司Origin Energy Ltd（+2.76%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融公司Virgin Money Holdings UK PLC（-6.08%），軟件服務公司Technology One Ltd（-4.88%）以及計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-3.31%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊下跌，其中能源（+1.27%）和公用事業（+1.55%）板塊漲幅居前，信息技術板塊下跌1.71%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.96%，報17559.42點；國企指數跌2.1%，報6041.15點；恆生科技指數跌2.24%，報4024.83點。南向資金今日淨買入87.27億元，近5日累計淨賣出4.05億元。


盤面上，汽車、中概互聯網、中資券商股走弱。


汽車股方面，比亞迪股份跌5.54%，蔚來汽車跌4.59%，吉利汽車跌3.78%，理想汽車跌2.13%，北京汽車跌2.05%。


中概互聯網股方面，騰訊跌2.43%，京東集團跌1.87%，嗶哩嗶哩跌4.24%，小米集團跌2.85%，網易跌3.36%。


中資券商股方面，中金公司跌2.36%，華泰證券跌2.07%，國泰君安跌1.83%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指數下跌。S&P/ASX 200指數跌0.62%，報7029.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.6%，報7234.2點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.41%，報2684.1點。香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲0.99%，報17910.84點；國企指數跌漲1.58%，報6171.01點；恆生科技指數漲2.17%，報4117.12點。南向資金今日淨賣出57.51億元，近5日累計淨賣出53.92億元。

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