亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.23

澳洲股市



今日澳洲指數下跌。S&P/ASX 200指數跌0.62%，報7029.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.6%，報7234.2點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.41%，報2684.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：財富管理公司AMP Ltd（+5.88%），醫療保健公司Healius Ltd（+5.31%）以及基金及數據管理公司Link Administration Holdings Ltd（+4.02%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.48%），鎳礦公司Nickel Industries Ltd（-5.20%）以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-4.76%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中材料（-1.44%）和能源（-1.35%）板塊跌幅居前。

來源：ASX

香港股市



香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲0.99%，報17910.84點；國企指數跌漲1.58%，報6171.01點；恆生科技指數漲2.17%，報4117.12點。南向資金今日淨賣出57.51億元，近5日累計淨賣出53.92億元。



盤面上，內房、新能源汽車、中概互聯網領漲。



內房股方面，旭輝控股集團漲48.15%，億達中國漲41.03%，融信中國漲34.33%，遠洋集團漲31.11%，碧桂園漲23.53%，龍湖集團漲13.37%。



新能源汽車方面，恆大汽車漲7.25%，小鵬汽車漲6.52%，北京汽車漲5.17%，零跑汽車漲5.07%，理想汽車漲3.78%，蔚來汽車漲3.39%。



中概互聯網方面，騰訊漲1.48%，百度漲6.77%，嗶哩嗶哩漲2.72%，小米集團漲2.12%，京東漲2.18%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



