亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.22

澳洲股市



今日澳洲指數震盪走弱。S&P/ASX 200指數跌0.07%，報7073.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.16%，報7277.8點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.87%，報2695.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司De Grey Mining Ltd（+4.8%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+3.45%）以及金融數據管理公司Link Administration Holdings Ltd（+2.75%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Healius Ltd（-33.24%），醫療設備公司PolyNovo Ltd（-7.64%）以及計算機存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-5.78%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊下跌，其中房地產（-1.43%）、信息科技（-1.13%）和通信服務（-1.01%）板塊跌幅居前。

來源：ASX

香港股市



香港股市全天震盪。截至收盤，恆生指數漲0%，報17734.6點；國企指數跌0.03%，報6074.83點；恆生科技指數跌0.18%，報4029.82點。南向資金今日淨買入51.63億元，近5日累計淨買入46.98億元。



盤面上，生物科技、半導體、小米概念走弱。內房股逆市上漲。



小米概念方面，通達集團跌15.22%，丘鈦科技跌5.56%，金山軟件跌4.92%，華訊跌4.17%，小米集團跌1.69%。



半導體方面，晶門半導體跌2.86%，華虹半導體跌2.58%，中芯國際跌1.15%。



生物科技方面，康希諾生物跌3.03%，君實生物跌2.6%，藥明生物跌2.37%，榮昌生物跌1.71%。



內房股方面，碧桂園漲4.94%，融創中國漲4.21%，遠洋集團漲3.45%，正榮地產漲3%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



