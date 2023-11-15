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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Nov 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數高開高走。S&P/ASX 200指數漲1.42%，報7105.9點； ASX All Ordinaries指數漲1.52%，報7316.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.83%，報2739.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：物業基金管理公司Centuria Capital Group（+11.46%），房地產集團Charter Hall Group（+10.33%）以及投資管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（+8.78%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd（-10.42%），計算機服務公司Computershare Ltd（-5.49%）以及保險公司QBE Insurance Group Ltd（-4.26%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲4.77%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開高走。截至收盤，恆生指數漲3.92%，報18079點；國企指數漲4.02%，報6204.22點；恆生科技指數漲4.41%，報4125.87點。南向資金今日淨賣出95.46元，近5日累計淨賣出7.99億元。


盤面上，內險、綠電、新能源汽車、中概互聯網領漲。


內險股方面，中國人壽漲6%，中國財險漲4.58%，中國平安漲4.22%，中國太保漲4.2%。


綠電股方面，信義能源漲7.69%，龍源電力漲6.26%，新特能源漲5.18%，大唐新能源漲4.62%，福萊特玻璃漲4.35%。


新能源汽車方面，小鵬汽車漲7.62%，蔚來汽車漲6.1%，理想汽車漲5.16%，吉利汽車漲4.19%。


中概互聯網方面，騰訊漲4.81%，美團漲4.62%，阿里巴巴漲5.05%，京東集團漲6.38%，小米集團漲5.93%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計
  


   來源：CMC Markets NG平台


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