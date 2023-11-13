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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.13

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Nov 2023, 17:30

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數跌0.4%，報6948.8點； ASX All Ordinaries指數跌0.44%，報7145點；ASX Small Ordinaries指數跌0.65%，報2656.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：農業綜合企業Elders Ltd（+18.28%），建築材料集團Boral Ltd（+5.12%）以及保險公司AUB Group Ltd（+3.014%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：電信公司TPG Telecom Ltd（-11.74%），計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-5.09%）以及初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-3.98%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊下跌，其中能源板塊跌幅最大，下跌0.88%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市早盤高開低走，午後一度拉昇。截至收盤，恆生指數漲1.3%，報17426.21點；國企指數漲1.5%，報5989.1點；恆生科技指數漲2.28%，報3981.2點。南向資金今日淨賣出19.88元，近5日累計淨買入155.93億元。


盤面上，元宇宙、中概互聯網漲幅居前。


元宇宙方面，阜博集團漲7.49%，商湯科技漲6.25%，泡泡馬特漲3.54%，瑞聲科技漲3.36%，舜宇光學科技漲2.57%。


中概互聯網方面，騰訊漲2.31%，阿里巴巴漲1.32%，快手漲4.85%，百度漲3.26%，嗶哩嗶哩漲3.11%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計

   
來源：CMC Markets NG平台

 


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