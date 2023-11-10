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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.10

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Nov 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數衝高回落。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7014.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.23%，報7215.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.6%，報2673.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+10.05%），小型電器供應商Breville Group Ltd（+3.27%）以及地產營銷方案提供商Domain Holdings Australia Ltd（+2.29%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.37%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-6.9%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-6.41%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有11個板塊下跌，其中公共事業板塊跌幅最大，下跌1.7%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.76%，報17203.26點；國企指數跌2.15%，報5900.82點；恆生科技指數跌3.28%，報3892.44點。南向資金今日淨買入43.31元，近5日累計淨買入184.15億元。


盤面上，半導體、汽車板塊走弱。


半導體方面，華虹半導體跌15.83%，中芯國際跌6.84%，協鑫科技跌2.52%，ASMPT跌1.9%。


汽車板塊中，理想汽車跌6.46%，蔚來汽車跌5.35%，長城汽車跌4.46%，吉利汽車跌2.93%，比亞迪股份跌1.95%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計
  

來源：CMC Markets NG平台


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