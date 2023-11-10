亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.10

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美債期貨價格企穩，是否到了佈局的時候？

由於美聯儲在最新的政策會議聲明中出現偏鴿的言論，美國短長期國債收益率均出現頂部回落。國債期貨價格企穩反彈，2年期國債期貨價格漲至101之上，10年期國債期貨價格反彈至108之上。