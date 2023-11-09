X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.09

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Nov 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數衝高回落。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7014.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.23%，報7215.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.063%，報2689.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：工程單位NRW Holdings Ltd（+4.03%），建築商Fletcher Building Ltd（+3.13%）以及銀行機構Virgin Money UK（+2.91%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：軟件服務商Xero Ltd（-12.42%），醫療保健公司Healius Ltd（-6.57%）以及煤生產商Coronado Global Resources Inc.（-3.62%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中醫療保健板塊漲幅最大，上漲0.98%。信息技術板塊大幅下跌，拖累大盤，下跌4.83%

來源：ASX

 

香港股市


香港股市震盪走弱，整體呈現縮量。截至收盤，恆生指數跌0.33%，報17511.29點；國企指數跌0.16%，報6030.26點；恆生科技指數漲0.08%，報4024.24點。南向資金今日淨買入50.41億元，近5日累計淨買入152.43億元。


盤面上，半導體、製藥、內房板塊走弱。


半導體方面，宏光半導體跌12.82%，京東方精電跌2.15%，中芯國際跌2.09%。


製藥板塊方面，德琪醫藥跌7.78%，樂普生物跌6.95%，凱萊英跌5.77%，和黃醫藥跌5%，先聲藥業跌4.97%。


內房板塊方面，碧桂園跌9.64%，融創中國跌9.17%，遠洋集團跌7.69%，富力地產跌6.98%，中國恆大跌6.56%，新城發展跌6.43%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market update

瞭解美股槓桿ETF，長期持有的風險是什麼

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.22

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.22

今日澳洲指數震盪走弱。S&P/ASX 200指數跌0.07%，報7073.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.16%，報7277.8點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.87%，報2695.1點。香港股市全天震盪。截至收盤，恆生指數漲0%，報17734.6點；國企指數跌0.03%，報6074.83點；恆生科技指數跌0.18%，報4029.82點。南向資金今日淨買入51.63億元，近5日累計淨買入46.98億元。

22 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.21

今日澳洲指數小幅走高。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7078.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.28%，報7289.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.4%，報2718.7點。香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.25%，報17733.89點；國企指數跌0.44%，報6076.67點；恆生科技指數跌0.99%，報4037.07點。南向資金今日淨賣出24.36億元，近5日累計淨賣出100.11億元。

21 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.20

今日澳洲指數全天震盪。S&P/ASX 200指數漲0.13%，報7058.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.11%，報7268.7點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.026%，報2707.9點。香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲1.86%，報17778.07點；國企指數漲2.16%，報6103.34點；恆生科技指數漲2.45%，報4077.58點。南向資金今日淨賣出61.08億元，近5日累計淨賣出62.12億元。

20 Nov 2023