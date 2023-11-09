亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.09

澳洲股市



今日澳洲指數衝高回落。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7014.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.23%，報7215.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.063%，報2689.6點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：工程單位NRW Holdings Ltd（+4.03%），建築商Fletcher Building Ltd（+3.13%）以及銀行機構Virgin Money UK（+2.91%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：軟件服務商Xero Ltd（-12.42%），醫療保健公司Healius Ltd（-6.57%）以及煤生產商Coronado Global Resources Inc.（-3.62%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中醫療保健板塊漲幅最大，上漲0.98%。信息技術板塊大幅下跌，拖累大盤，下跌4.83%

來源：ASX

香港股市



香港股市震盪走弱，整體呈現縮量。截至收盤，恆生指數跌0.33%，報17511.29點；國企指數跌0.16%，報6030.26點；恆生科技指數漲0.08%，報4024.24點。南向資金今日淨買入50.41億元，近5日累計淨買入152.43億元。



盤面上，半導體、製藥、內房板塊走弱。



半導體方面，宏光半導體跌12.82%，京東方精電跌2.15%，中芯國際跌2.09%。



製藥板塊方面，德琪醫藥跌7.78%，樂普生物跌6.95%，凱萊英跌5.77%，和黃醫藥跌5%，先聲藥業跌4.97%。



內房板塊方面，碧桂園跌9.64%，融創中國跌9.17%，遠洋集團跌7.69%，富力地產跌6.98%，中國恆大跌6.56%，新城發展跌6.43%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計





來源：CMC Markets NG平台



