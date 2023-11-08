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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.08

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Nov 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數震盪收紅。S&P/ASX 200指數漲0.26%，報6995.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.3%，報7198.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.47%，報2691.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：水泥公司James Hardie Industries PLC（+13.76%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+8.75%）以及計算機內存存儲技術公司（+6.78%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：採礦和金屬公司South32 Ltd（-4.31%），黃金開採公司Capricorn Metals Ltd（-4.13%）以及金礦公司De Grey Mining Ltd（-3.7%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.86%。

 

來源：ASX

 

香港股市


香港股市早盤一度拉昇，午後走弱。截至收盤，恆生指數跌0.52%，報17577.67點；國企指數跌0.78%，報6039.91點；恆生科技指數0.77%，報4024.74點。南向資金今日淨賣出13.58億元，近5日累計淨買入111.42億元。


盤面上，中資券商、新能源汽車、內險走弱，內房股逆市走高


中資券商方面，中金公司跌2.92%，國聯證券跌2.37%，光大證券跌1.6%，東方證券跌1.6%。


新能源汽車方面，小鵬汽車跌7.17%，零跑汽車跌4.39%，理想汽車跌4.23%，長城汽車跌2.5%，蔚來汽車跌2%。


內險股方面，中國平安跌5.9%，中國太保跌3.4%，中國人壽跌2.01%。


內房股方面，融創中國漲30.11%，中國恆大漲26.05%，碧桂園漲12.16%，遠洋集團漲10.84%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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