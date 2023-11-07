亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.07

澳洲股市



今日澳洲指數走低。S&P/ASX 200指數跌0.29%，報6977.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.22%，報7176.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.38%，報2678.8點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Healius Ltd（+5.41%），計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（+3.77%）以及醫療軟件提供商Pro Medicus Ltd（+3.04%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.5%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）以及鋰化學品公司Allkem Ltd（-4.35%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊下跌，其中金融板塊和能源板塊領跌，分別下跌1.04%和0.79%。

來源：ASX

香港股市



香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.65%，報17670.16點；國企指數跌1.54%，報6087.1點；恆生科技指數跌1.04%，報4055.84點。南向資金今日淨買入95.67億元，近5日累計淨買入104.02億元。



盤面上，內險、航空、綠電走低。



內險股方面，中國太保跌7.26%，中國太平跌4.07%，中國平安跌3.67%，新華保險跌3.37%，中國人壽跌3.02%。



航空股方面，美蘭空港跌3.62%，太古股份跌3.53%，南方航空跌2.65%，中國國航跌2.06%，東方航空跌1.87%，國泰航空跌1.27%。



綠電股方面，新特能源跌5.08%，大唐發電跌3.28%，華能國際電力跌2.96%，新奧能源跌2.33%，大唐新能源跌1.69%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



