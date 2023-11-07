X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.07

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Nov 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指數走低。S&P/ASX 200指數跌0.29%，報6977.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.22%，報7176.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.38%，報2678.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Healius Ltd（+5.41%），計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（+3.77%）以及醫療軟件提供商Pro Medicus Ltd（+3.04%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.5%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）以及鋰化學品公司Allkem Ltd（-4.35%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊下跌，其中金融板塊和能源板塊領跌，分別下跌1.04%和0.79%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.65%，報17670.16點；國企指數跌1.54%，報6087.1點；恆生科技指數跌1.04%，報4055.84點。南向資金今日淨買入95.67億元，近5日累計淨買入104.02億元。


盤面上，內險、航空、綠電走低。


內險股方面，中國太保跌7.26%，中國太平跌4.07%，中國平安跌3.67%，新華保險跌3.37%，中國人壽跌3.02%。


航空股方面，美蘭空港跌3.62%，太古股份跌3.53%，南方航空跌2.65%，中國國航跌2.06%，東方航空跌1.87%，國泰航空跌1.27%。


綠電股方面，新特能源跌5.08%，大唐發電跌3.28%，華能國際電力跌2.96%，新奧能源跌2.33%，大唐新能源跌1.69%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market update

瞭解美股槓桿ETF，長期持有的風險是什麼

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.22

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.22

今日澳洲指數震盪走弱。S&P/ASX 200指數跌0.07%，報7073.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.16%，報7277.8點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.87%，報2695.1點。香港股市全天震盪。截至收盤，恆生指數漲0%，報17734.6點；國企指數跌0.03%，報6074.83點；恆生科技指數跌0.18%，報4029.82點。南向資金今日淨買入51.63億元，近5日累計淨買入46.98億元。

22 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.21

今日澳洲指數小幅走高。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報7078.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.28%，報7289.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.4%，報2718.7點。香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.25%，報17733.89點；國企指數跌0.44%，報6076.67點；恆生科技指數跌0.99%，報4037.07點。南向資金今日淨賣出24.36億元，近5日累計淨賣出100.11億元。

21 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.20

今日澳洲指數全天震盪。S&P/ASX 200指數漲0.13%，報7058.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.11%，報7268.7點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.026%，報2707.9點。香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲1.86%，報17778.07點；國企指數漲2.16%，報6103.34點；恆生科技指數漲2.45%，報4077.58點。南向資金今日淨賣出61.08億元，近5日累計淨賣出62.12億元。

20 Nov 2023