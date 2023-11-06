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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.06

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Nov 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收紅。S&P/ASX 200指數漲0.28%，報6997.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.24%，報7192.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.39%，報2668.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融服務公司IRESS Ltd（+8.25%），金礦公司De Grey Mining Ltd（+7.42%）以及珠寶零售商Lovisa Holdings Ltd（+5.14%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融科技公司Block Inc（-6.26%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-4.98%）以及石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd（-3.18%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中醫療保健板塊漲幅最大，上漲1.47%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開高走。截至收盤，恆生指數漲1.71%，報17966.59點；國企指數漲2.14%，報6182.05點；恆生科技指數漲4.09%，報4098.58點。南向資金今日淨買入8.35億元，近5日累計淨買入71.03億元。


盤面上，新能源汽車、內房、中資券商、中概互聯領漲。


新能源汽車方面，理想汽車漲11.29%，五菱汽車漲9.43%，小鵬汽車漲7.81%，蔚來汽車漲7.17%。


內房股方面，旭輝控股集團漲20.79%，中國恆大漲15.21%，融創中國漲11.59%，富力地產漲9.01%，遠洋集團漲7.41%，萬科漲7.25%，碧桂園漲7.04%。


中資券商股方面，國聯證券漲9.86%，中金公司漲7.87%，中信建投漲7.61%，國泰君安國際漲6.45%，中信證券漲5.63%。


中概互聯網方面，騰訊漲3.3%，美團漲5.59%，阿里巴巴漲2.41%，京東漲3.78%，快手漲7.12%，嗶哩嗶哩漲5.03%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計
  


   來源：CMC Markets NG平台


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