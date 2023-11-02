亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.02

澳洲股市



今日澳洲指數明顯反彈。S&P/ASX 200指數漲0.9%，報6899.7點； ASX All Ordinaries指數漲1%，報7095點；ASX Small Ordinaries指數漲1.58%，報2624.7點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+8.33%），房地產投資公司Cromwell Property Group（+7.69%）以及投資管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（+5.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：能源公司Origin Energy Ltd（-6.62%），初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.13%）以及包裝公司Amcor PLC（-2.98%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術漲幅最大，上漲3.23%。能源和公共事業板塊走弱，分別下跌2.04%和3.83%。

來源：ASX

香港股市



香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數漲0.75%，報17230.59點；國企指數漲0.88%，報5911.08點；恆生科技指數漲1.63%，報3813.42點。南向資金今日淨買入9.4億元，近5日累計淨買入97.69億元。



盤面上，互動媒體板塊領漲。新能源汽車，中概互聯網衝高回落。



互動媒體方面，亞洲電視控股漲43.48%，Nexion Tech漲34.48%，拉近網娛漲28.21%，嗶哩嗶哩漲3.03%，力盟科技漲2.56%。



新能源汽車方面，小鵬汽車漲7.57%，吉利汽車漲3.84%，理想汽車漲2.78%，長城汽車漲2.46%，蔚來汽車漲2.29%。



中概互聯網方面，小米漲6.05%，百度漲1.48%，騰訊漲0.56%，阿里巴巴漲1.13%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計



來源：CMC Markets NG平台



