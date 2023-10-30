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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Oct 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數跌0.79%，報6772.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.77%，報6960.2點；ASX Small Ordinaries指數跌0.88%，報2556.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：家禽生產商Ingham Group Ltd（+2.4%），媒體公司Nine Entertainment Co. Holdings Ltd（+2.21%）以及軟件技術公司Xero Ltd（+2.2%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦公司IGO Ltd（-9.02%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-8.4%）以及計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-5.75%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊下跌，其中能源板塊跌幅最大，下跌2.59%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開反彈。截至收盤，恆生指數漲0.04%，報17406.36點；國企指數跌0.31%，報5960.33點；恆生科技指數漲1.27%，報3854.31點。南向資金今日淨買入22.47億元，近5日累計淨買入91.6億元。


盤面上，製藥、半導體、蘋果概念走強。


製藥板塊中，藥明康德漲4.07%，百濟神州漲7.99%，瀚森製藥漲6.25%，信達生物漲4.56%。


半導體方面，中芯國際漲6.15%，ASMPT漲5.48%，華虹半導體漲4.99%，京東方精電漲4.55%。


蘋果概念方面，舜宇光學科技漲6.45%，瑞聲科技漲6.55%，高偉電子漲6.48%，丘鈦科技漲11.51%

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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