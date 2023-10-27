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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Oct 2023, 17:25

澳洲股市


今日澳洲指數止跌收紅。S&P/ASX 200指數漲0.21%，報6826.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.64%，報7001.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.3%，報2579.7點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金生產勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+7.69%），鐵礦石勘探公司Champion Iron Ltd（+6.93%）以及鋁冶煉公司Alumina Ltd（+5.19%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：供應鏈物流用品提供商Brambles Ltd（-5.65%），醫療保健公司Healius Ltd（-4.92%）以及保險經紀公司Steadfast Group Ltd（-4.29%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊上漲，其中必需消費品為漲幅最多的板塊，上漲1.33%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市集體反彈。截至收盤，恆生指數漲2.08%，報17398.73點；國企指數漲2.04%，報5979.01點；恆生科技指數漲2.52%，報3806.1點。南向資金今日淨買入24.11億元，近5日累計淨買入87.8億元。


盤面上，生物科技、新能源汽車、航空股走強。


生物科技方面，來凱醫藥漲14.97%，君實生物漲10.73%，榮昌生物漲10.11%，中國生物製藥漲9.77%。


新能源汽車方面，恆大汽車漲5.43%，小鵬汽車漲5.02%，東風集團漲4.5%，廣汽集團漲3.85%，理想汽車漲3.8%。


航空股方面，中國國航漲4.73%，南方航空漲4.08%，東方航空漲3.47%，太古股份漲4.09%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 


CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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