亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.26

澳洲股市



今日澳洲指數收跌。S&P/ASX 200指數跌0.61%，報6812.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.64%，報7001.1點；ASX Small Ordinaries指數跌1.2%，報2571.9點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：教育集團IDP Education Ltd（+5.88%），零售商Super Retail Group（+4.59%）以及石油和天然氣勘探公司Beach Energy Ltd（+4.05%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：網路服務提供商Megaport Ltd（-16.33%），金融科技公司Block Inc（-8.03%）以及生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-7.29%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中資訊科技為下跌最多的板塊，下跌2.56%。



來源：ASX

香港股市



香港股市弱勢震盪。截至收盤，恆生指數跌0.24%，報17044.61點；國企指數漲0.1%，報5859.55點；恆生科技指數漲0.31%，報3712.55點。南向資金今日淨買入22.27億元，近5日累計淨買入81.61億元。



盤面上，黃金、電力股走高，內房股走弱。



電力股方面，華能國際電力漲8.13%，華電國際電力漲6.41%，大唐發電漲4.55%。



黃金股方面，長城微光漲8.54%，中國黃金國際漲1.44%，山東黃金漲0.66%。



內房股方面，萬科跌3.99%，綠城中國跌2.81%，融創中國跌3.98%

商品外匯



來源：CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計

來源：CMC Markets NG平臺



