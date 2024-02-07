亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.07

澳洲股市



今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.45%，報7615.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.54%，報7850.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.97%，報2957.5點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（+8.52%），鋰礦公司Alumina Ltd（+5.69%），鋰和鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+5.62%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：油氣公司Santos Ltd（-5.84%），工業公司CSR Ltd（-4.53%），以及披薩公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-3.66%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，其中公共事業板塊漲幅最大，上漲1.74%。



來源：ASX

香港股市



香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.34%，報16081.89點；國企指數跌0.95%，報5421.53點；恆生科技指數跌1.64%%，報3190.68點。南向資金今日淨買入23.54億元，近5日累計賣出59.62億元。



盤面上，生物科技、稀土板塊漲幅居前。半導體板塊走弱。



生物科技板塊方面，來凱醫藥漲34.44%，美因基因漲7.58%，榮昌生物漲5.62%，藥明生物漲5.62%。



稀土板塊方面，中國稀土漲3.57%，江西銅業漲1.28%，五礦資源漲1.04%，絲路能源漲0.63%。



半導體板塊方面，華虹半導體跌11.49%，中芯國際跌7.95%，晶門半導體跌6.42%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



