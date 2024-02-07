X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.07

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Feb 2024, 17:05

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.45%，報7615.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.54%，報7850.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.97%，報2957.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（+8.52%），鋰礦公司Alumina Ltd（+5.69%），鋰和鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+5.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：油氣公司Santos Ltd（-5.84%），工業公司CSR Ltd（-4.53%），以及披薩公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-3.66%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，其中公共事業板塊漲幅最大，上漲1.74%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.34%，報16081.89點；國企指數跌0.95%，報5421.53點；恆生科技指數跌1.64%%，報3190.68點。南向資金今日淨買入23.54億元，近5日累計賣出59.62億元。


盤面上，生物科技、稀土板塊漲幅居前。半導體板塊走弱。


生物科技板塊方面，來凱醫藥漲34.44%，美因基因漲7.58%，榮昌生物漲5.62%，藥明生物漲5.62%。


稀土板塊方面，中國稀土漲3.57%，江西銅業漲1.28%，五礦資源漲1.04%，絲路能源漲0.63%。


半導體板塊方面，華虹半導體跌11.49%，中芯國際跌7.95%，晶門半導體跌6.42%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.06

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.05

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.02

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.06

今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7581.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.59%，報7808.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.099%，報2929.1點。香港股市大幅上漲。截至收盤，恆生指數漲4.04%，報16136.87點；國企指數漲4.91%，報5473.75點；恆生科技指數漲6.75%，報3243.81點。南向資金今日淨賣出68.9億元，近5日累計賣出89.47億元。

06 Feb 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.05

今日澳洲指數全線下跌，S&P/ASX 200指數跌0.95%，報7625.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.96%，報7855.4點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2932點。香港股市低開回升。截至收盤，恆生指數跌0.15%，報15510.01點；國企指數跌0.03%，報5217.36點；恆生科技指數跌0.17%，報3038.84點。南向資金今日淨買入39.02億元，近5日累計賣出29.17億元。

05 Feb 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.02

今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲1.47%，報7699.4點； ASX All Ordinaries指數漲1.44%，報7931.6點；ASX Small Ordinaries指數漲1.95%，報2972.3點。香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.21%，報15533.56點；國企指數跌0.09%，報5218.99點；恆生科技指數跌0.72%，報3043.9點。南向資金今日淨賣出39.87億元，近5日累計賣出94.15億元。

02 Feb 2024