亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.06

澳洲股市
今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7581.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.59%，報7808.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.099%，報2929.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：車隊供應商Eagers Automotive Ltd（+2.91%），稀土礦業公司Lynas Rare Earths Ltd（+2.82%），雞肉生產商Inghams Group Ltd（+2.78%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金開採公司West African Resources Ltd（-10.64%），醫療器械公司Cochlear Ltd（-6.86%），以及鋰化學品生產商Arcadium Lithium PLC（-5.17%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，其中信息技術板塊跌幅最大，下跌1.8%。
來源：ASX
香港股市
香港股市大幅上漲。截至收盤，恆生指數漲4.04%，報16136.87點；國企指數漲4.91%，報5473.75點；恆生科技指數漲6.75%，報3243.81點。南向資金今日淨賣出68.9億元，近5日累計賣出89.47億元。
盤面上，內險、中概互聯網、汽車、製藥板塊漲幅居前。
內險板塊方面，中國太保漲7.63%，中國人壽漲6.76%，中國平安漲6.74%，眾安在線漲6.62%。
汽車板塊方面，吉利汽車漲7.48%，長城汽車漲7.29%，理想汽車漲7.21%，比亞迪股份漲5.36%。
製藥板塊方面，開拓藥業跌15.89%，科倫博泰生物漲14.17%，雲頂新耀漲13.76%，康諾亞漲12.99%。
中概互聯網板塊方面，騰訊漲4.01%，美團漲6.46%，阿里巴巴漲7.57%，京東漲7.79%，快手漲8.98%，嗶哩嗶哩漲7.18%，小米漲6.44%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台