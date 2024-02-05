X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.05

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Feb 2024, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數全線下跌，S&P/ASX 200指數跌0.95%，報7625.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.96%，報7855.4點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2932點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：建築服務集團Johns Lyng Group Ltd（+5.47%），醫療成像技術公司Pro Medicus Ltd（+3.65%），以及醫療保健公司Healius Ltd（+2.14%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-11.46%），鋰勘探公司Liontown Resources Ltd（-8.21%），以及黃金生產商Ramelius Resources Ltd（-7.48%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，其中材料板塊跌幅最大，下跌2.66%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開回升。截至收盤，恆生指數跌0.15%，報15510.01點；國企指數跌0.03%，報5217.36點；恆生科技指數跌0.17%，報3038.84點。南向資金今日淨買入39.02億元，近5日累計賣出29.17億元。


盤面上，金屬、製藥、航空板塊走弱。


金屬板塊方面，南方錳業跌60.4%，中國有色礦業跌9.48%，中國黃金國際跌6.1%，新時代能源跌5.71%


製藥板塊方面，開拓藥業跌17.03%，北海康成跌12.79%，瑞科生物跌9.91%，信達生物跌5.79%。


航空板塊方面，東方航空跌3.14%，中國國航跌2.82%，南方航空跌2.81%，國泰航空跌1.49%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.02

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.01

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.31

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.02

今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲1.47%，報7699.4點； ASX All Ordinaries指數漲1.44%，報7931.6點；ASX Small Ordinaries指數漲1.95%，報2972.3點。香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.21%，報15533.56點；國企指數跌0.09%，報5218.99點；恆生科技指數跌0.72%，報3043.9點。南向資金今日淨賣出39.87億元，近5日累計賣出94.15億元。

02 Feb 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.01

今日澳洲指數低開低走，S&P/ASX 200指數跌1.2%，報7588.2點； ASX All Ordinaries指數跌1.11%，報7818.8點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2915.5點。香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數漲0.52%，報15566.21點；國企指數漲0.57%，報5223.48點；恆生科技指數漲2%，報3065.95點。南向資金今日淨賣出13.42億元，近5日累計賣出1.05億元。

01 Feb 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.31

今日澳洲指數集體走高，S&P/ASX 200指數漲1.06%，報7680.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.99%，報7912.8點；ASX Small Ordinaries指數漲0.93%，報2955.6點。香港股市延續下跌。截至收盤，恆生指數跌1.39%，報15485.07點；國企指數跌1.54%，報5194.04點；恆生科技指數跌3%，報3005.8點。南向資金今日淨賣出6.32億元，近5日累計淨買入30.53億元。

31 Jan 2024