亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.05

澳洲股市
今日澳洲指數全線下跌，S&P/ASX 200指數跌0.95%，報7625.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.96%，報7855.4點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2932點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：建築服務集團Johns Lyng Group Ltd（+5.47%），醫療成像技術公司Pro Medicus Ltd（+3.65%），以及醫療保健公司Healius Ltd（+2.14%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-11.46%），鋰勘探公司Liontown Resources Ltd（-8.21%），以及黃金生產商Ramelius Resources Ltd（-7.48%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，其中材料板塊跌幅最大，下跌2.66%。
來源：ASX
香港股市
香港股市低開回升。截至收盤，恆生指數跌0.15%，報15510.01點；國企指數跌0.03%，報5217.36點；恆生科技指數跌0.17%，報3038.84點。南向資金今日淨買入39.02億元，近5日累計賣出29.17億元。
盤面上，金屬、製藥、航空板塊走弱。
金屬板塊方面，南方錳業跌60.4%，中國有色礦業跌9.48%，中國黃金國際跌6.1%，新時代能源跌5.71%
製藥板塊方面，開拓藥業跌17.03%，北海康成跌12.79%，瑞科生物跌9.91%，信達生物跌5.79%。
航空板塊方面，東方航空跌3.14%，中國國航跌2.82%，南方航空跌2.81%，國泰航空跌1.49%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台