亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.02

澳洲股市



今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲1.47%，報7699.4點； ASX All Ordinaries指數漲1.44%，報7931.6點；ASX Small Ordinaries指數漲1.95%，報2972.3點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：投資公司Pinnacle Investment Management Group（+8.62%），鈾生產公司Boss Energy Ltd（+7.95%），以及鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+6.59%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.84%），電氣公司AGL Energy Ltd（-4.33%），以及鋰化學品生產商Arcadium Lithium PLC（-3.86%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲3.37%。

來源：ASX

香港股市



香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.21%，報15533.56點；國企指數跌0.09%，報5218.99點；恆生科技指數跌0.72%，報3043.9點。南向資金今日淨賣出39.87億元，近5日累計賣出94.15億元。



盤面上，電力、食品板塊漲幅居前，製藥板塊大幅下跌。



電力板塊方面，澳達控股漲9.62%，華能國際電力漲3.64%，中電控股漲1.98%，華電國際電力漲1.94%。



食品板塊方面，運興泰集團漲48.57%，永續農業漲15.38%，康大食品漲8.89%，超大現代漲7.69%，亞洲果業漲5.26%。



製藥板塊方面，藥明康德跌21.19%，藥明合聯跌16.72%，康龍化成跌10.57%，華康生物醫學跌7.35%，百濟神州跌7.1%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



