亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.02.01

澳洲股市
今日澳洲指數低開低走，S&P/ASX 200指數跌1.2%，報7588.2點； ASX All Ordinaries指數跌1.11%，報7818.8點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2915.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融服務公司Credit Corp Group Ltd（+5.58%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+5%），以及乳製品公司The A2 Milk Company Ltd（+2.69%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.52%），黃金開採公司Emerald Resources NL（-8.38%），以及黃金開採公司Regis Resources Ltd（-5.5%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，其中金融板塊跌幅最大，下跌1.81%。
香港股市
香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數漲0.52%，報15566.21點；國企指數漲0.57%，報5223.48點；恆生科技指數漲2%，報3065.95點。南向資金今日淨賣出13.42億元，近5日累計賣出1.05億元。
盤面上，生物科技、新能源汽車板塊反彈。
生物科技板塊方面，榮昌生物漲11.96%，貝康醫療漲5.8%，中國生物製藥漲3.56%，藥明生物漲3.17%。
新能源汽車板塊方面，五菱汽車漲3.23%，理想汽車漲3.02%，華晨中國漲2.63%，零跑汽車漲1.89%。
商品外匯
來源：CMC Markets
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來源：CMC Markets NG平台