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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Jan 2024, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數集體走高，S&P/ASX 200指數漲1.06%，報7680.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.99%，報7912.8點；ASX Small Ordinaries指數漲0.93%，報2955.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鎳礦公司Nickel Industries Ltd（+9.66%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+5.66%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+5.26%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：半導體公司Weebit Nano Ltd（-9.85%），化肥生產商Incitec Pivot Ltd（-7.88%），以及鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲，其中房地產漲幅最大，上漲1.98%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市延續下跌。截至收盤，恆生指數跌1.39%，報15485.07點；國企指數跌1.54%，報5194.04點；恆生科技指數跌3%，報3005.8點。南向資金今日淨賣出6.32億元，近5日累計淨買入30.53億元。


盤面上，製藥、汽車、半導體板塊走弱。


製藥板塊方面，科濟藥業跌10.63%，華康生物醫學跌9.82%，復星醫藥跌4.6%，凱萊英跌4.19%，藥明康德跌4.09%。


汽車板塊方面，蔚來汽車跌5.97%，零跑汽車跌5.16%，長城汽車跌3.51%，比亞迪股份跌2.02%。


半導體板塊方面，華虹半導體跌5.46%，協鑫科技跌5.26%，京東方精電跌3.45%，信利國際跌3.28%，中芯國際跌2.36%。

 

商品外匯

 

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計 


   來源：CMC Markets NG平台


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