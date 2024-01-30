亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.30

澳洲股市



今日澳洲指數小幅走高，S&P/ASX 200指數漲0.29%，報7600.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.34%，報7835點；ASX Small Ordinaries指數漲0.77%，報2928.4點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務商Megaport Ltd（+27.61%），鎳礦公司Nickel Industries Ltd（+20.83%），以及黃金生產商Gold Road Resources ltd（+10.04%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：投資公司Netwealth Group Ltd（-4.38%），煤生產商Coronado Global Resources Inc.（-2.71%），以及鋁生產商Alumina Ltd（-2.58%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.83%。

來源：ASX

香港股市



香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.32%，報15703.45點；國企指數跌2.47%，報5275.37點；恆生科技指數跌3.27%，報3098.87點。南向資金今日淨賣出8.6億元，近5日累計淨買入56.65億元。



盤面上，光伏、內房、中概互聯網板塊走弱。



光伏板塊中，福萊特玻璃跌6.68%，信義光能跌6.2%，信義玻璃跌3.82%。



內房板塊中，禹洲集團跌27.38%，中駿集團控股跌7.74%，融創中國跌7.14%，雅居樂集團跌6.85%，遠洋集團跌6.67%。



中概互聯網板塊中，騰訊跌2.91%，美團跌2.82%，阿里巴巴跌2%，京東跌4.07%，嗶哩嗶哩跌4.31%，小米集團跌3.01%，網易跌4.39%，快手跌4.59%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



