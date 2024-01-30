X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Jan 2024, 17:05

澳洲股市


今日澳洲指數小幅走高，S&P/ASX 200指數漲0.29%，報7600.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.34%，報7835點；ASX Small Ordinaries指數漲0.77%，報2928.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務商Megaport Ltd（+27.61%），鎳礦公司Nickel Industries Ltd（+20.83%），以及黃金生產商Gold Road Resources ltd（+10.04%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：投資公司Netwealth Group Ltd（-4.38%），煤生產商Coronado Global Resources Inc.（-2.71%），以及鋁生產商Alumina Ltd（-2.58%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.83%。

 

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.32%，報15703.45點；國企指數跌2.47%，報5275.37點；恆生科技指數跌3.27%，報3098.87點。南向資金今日淨賣出8.6億元，近5日累計淨買入56.65億元。


盤面上，光伏、內房、中概互聯網板塊走弱。


光伏板塊中，福萊特玻璃跌6.68%，信義光能跌6.2%，信義玻璃跌3.82%。


內房板塊中，禹洲集團跌27.38%，中駿集團控股跌7.74%，融創中國跌7.14%，雅居樂集團跌6.85%，遠洋集團跌6.67%。


中概互聯網板塊中，騰訊跌2.91%，美團跌2.82%，阿里巴巴跌2%，京東跌4.07%，嗶哩嗶哩跌4.31%，小米集團跌3.01%，網易跌4.39%，快手跌4.59%。

 

商品外匯

 

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計


  
來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.29

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.26

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.24

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.29

今日澳洲指數小幅走高，S&P/ASX 200指數漲0.3%，報7578.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.3%，報7808.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.19%，報2906.1點。香港股市小幅收漲。截至收盤，恆生指數漲0.78%，報16077.24點；國企指數漲0.91%，報5408.93點；恆生科技指數漲0.54%，報3203.59點。南向資金今日淨賣出25.96億元，近5日累計淨買入12.06億元。

29 Jan 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.26

香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.6%，報15952.23點；國企指數跌1.98%，報5360.24點；恆生科技指數跌3.75%，報3186.49點。南向資金今日淨買入53.23億元，近5日累計淨買入44.59億元。

26 Jan 2024

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.24

今日澳洲指數高開後持續回落，午後拉昇收紅，S&P/ASX 200指數漲0.06%，報7519.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.08%，報7748.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.22%，報2889.3點。香港股市大幅收漲。截至收盤，恆生指數漲3.56%，報15899.87點；國企指數漲4.13%，報5353.05點；恆生科技指數漲4.24%，報3281.16點。南向資金今日淨買入19.81億元，近5日累計淨賣出10.66億元。

24 Jan 2024