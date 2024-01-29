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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.29

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 Jan 2024, 16:25

澳洲股市

 

今日澳洲指數小幅走高，S&P/ASX 200指數漲0.3%，報7578.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.3%，報7808.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.19%，報2906.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：汽車零部件供應商Bapcor Ltd（+5.88%），金礦公司Bellevue Gold Ltd（+5.41%），以及黃金開採商Emerald Resources NL.（+4.6%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金生產商Gold Road Resources ltd（-18.42%），鋰化學品公司Arcadium Lithium PLC（-6.46%），以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-4.63%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中能源板塊漲幅最大，上漲1.83%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市小幅收漲。截至收盤，恆生指數漲0.78%，報16077.24點；國企指數漲0.91%，報5408.93點；恆生科技指數漲0.54%，報3203.59點。南向資金今日淨賣出25.96億元，近5日累計淨買入12.06億元。


盤面上，飲料、體育用品、金屬板塊走強。


飲料板塊方面，西藏水資源漲13.82%，百威亞太漲6.58%，康師傅控股漲4.25%，青島啤酒漲3.94%，瀾滄古茶漲3.83%，王朝酒業漲3.13%。


體育用品板塊方面，李寧漲3.5%，中國動向漲3.28%，安踏體育漲3.07%，特步國際漲2.01%。


金屬板塊方面，匯力資源漲11.48%，中國白銀集團漲6.38%，中國黃金國際漲2.11%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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