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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Jan 2024, 17:15

澳洲股市


今日澳洲指數高開後持續回落，午後拉昇收紅，S&P/ASX 200指數漲0.06%，報7519.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.08%，報7748.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.22%，報2889.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+10%），資源公司Iluka Resources Ltd（+8.45%），以及油氣公司Karoon Energy Ltd（+7%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Nanosonics Ltd（-33.41%），金礦公司Bellevue Gold Ltd（-3.96%），以及保險公司AUB Group Ltd（-3.83%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中僅有4個板塊上漲，其中權重材料板塊支撐大盤，上漲1.31%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅收漲。截至收盤，恆生指數漲3.56%，報15899.87點；國企指數漲4.13%，報5353.05點；恆生科技指數漲4.24%，報3281.16點。南向資金今日淨買入19.81億元，近5日累計淨賣出10.66億元。


盤面上，綠電、內險、中資券商、中概互聯網板塊走強。


綠電板塊方面，新奧能源漲0.09%，大唐新能源漲6.54%，華能國際電力漲6.22%，新特能源漲6.06%，華電國際電力漲5.88%。


內險板塊方面，中國財險漲5.49%，中國平安漲5.43%，中國人民保險漲5.17%，中國太保漲5.1%，中國人壽漲4.88%。


中資券商板塊方面，光大證券漲10.04%，中國銀河漲6.22%，國泰君安國際漲6%，廣發證券漲5.98%，東方證券漲5.88%。


中概互聯網板塊方面，騰訊漲3.6%，阿里巴巴漲7.32%，嗶哩嗶哩漲7.44%，網易漲6.57%，美團漲6.03%，京東漲4.69%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 


CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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