亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.23

澳洲股市



今日澳洲指數震盪走高，S&P/ASX 200指數漲0.51%，報7514.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.52%，報7742.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.34%，報2883.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物科技公司PolyNovo Ltd（+6.32%），鋰化學品公司Arcadium Lithium PLC（+4.67%），以及保險公司AUB Group Ltd（+4.58%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：教育集團IDP Education Ltd（-5.85%），鋰礦公司Core Lithium Ltd（-4.88%），以及鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中醫療保健板塊漲幅最大，上漲1.02%。

來源：ASX

香港股市



香港股市觸底反彈。截至收盤，恆生指數漲2.63%，報15353.98點；國企指數漲2.78%，報5140.93點；恆生科技指數漲3.7%，報3147.81點。南向資金今日淨賣出53.2億元，近5日累計淨買入28.66億元。



盤面上，通信設備、中概互聯網、蘋果概念板塊走強。



通信設備板塊方面，協同通信漲18.84%，高科橋漲13.33%，南方通信漲5%，中興通訊漲3.84%，京信通信漲3.17%。



中概互聯網板塊方面，騰訊漲3.74%，阿里巴巴漲3.36%，嗶哩嗶哩漲7.42%，網易漲6.02%，京東漲4.67%。



蘋果概念板塊方面，舜宇光學科技漲5.01%，和記電訊香港漲4.85%，丘鈦科技漲3.87%，通達集團漲3.16%



商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



