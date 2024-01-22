亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.22

澳洲股市



今日澳洲指數止跌反彈，S&P/ASX 200指數漲0.75%，報7476.6點； ASX All Ordinaries指數漲0.65%，報7703.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.33%，報2873.3點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物科技公司PolyNovo Ltd（+9.78%），The A2 Milk Company Ltd（+6.25%），以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+5.1%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦股Liontown Resources Ltd（-21.34%），礦產勘探公司Mineral Resources Ltd（-9.63），以及鋰化學品公司Arcadium Lithium PLC（-7.29%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲3.01%。

來源：ASX

香港股市



香港股市持續下跌。截至收盤，恆生指數跌2.27%，報14961.18點；國企指數跌2.44%，報5001.95點；恆生科技指數跌3.02%，報3035.47點。南向資金今日淨買入6.56億元，近5日累計淨買入111.5億元。



盤面上，新能源汽車、內房、內險板塊大幅走弱。



新能源汽車板塊方面，零跑汽車跌12.6%，恆大汽車跌8.8%，蔚來汽車跌6.71%，小鵬汽車跌6.59%，五菱汽車跌5.56%。



內房板塊方面，佳兆業集團跌21.48%，融信中國跌11.4%，華潤置地跌11.06%，億達中國跌10.69%，龍湖集團跌10.51%，綠城中國跌9.8%，越秀地產跌9.68%。



內險板塊方面，眾安在線跌6.53%，中國太平跌4.04%，新華保險跌3.32%，中國太保跌3%，中國人民保險集團跌2.97%，中國人壽跌2.46%。

商品外匯



來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



