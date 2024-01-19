亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.19

澳洲股市



今日澳洲指數止跌反彈，S&P/ASX 200指數漲1.02%，報7421.2點； ASX All Ordinaries指數漲1.01%，報7652.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.77%，報2863.8點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：渠道商The Lottery Corporation Ltd（+6.02%），軟件服務商Xero Ltd（+4.81%），以及半導體公司Weebit Nano Ltd（+4.52%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鈾生產商Boss Energy Ltd（-3.23%），黃金開採公司Emerald Resources NL（-3.07），以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-2%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲3.01%。

來源：ASX

香港股市



香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.54%，報15308.69點；國企指數跌0.87%，報5127.24點；恆生科技指數跌1.45%，報3129.92點。南向資金今日淨買入10.31億元，近5日累計淨買入147.24億元。



盤面上，製藥、綠電、新能源汽車板塊走弱。



製藥板塊方面，康諾亞跌9.27%，德琪醫藥跌9.09%，信達生物跌8.93%，康方生物跌8.6%。



綠電板塊方面，華電國際電力跌5.35%，中廣核新能源跌3.83%，龍源電力跌3.3%，信義能源跌3.28%。



新能源汽車板塊方面，恆大汽車跌9.09%，零跑汽車跌4.8%，小鵬汽車跌4%，蔚來汽車跌2.81%。



商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



