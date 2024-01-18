亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.18

澳洲股市
今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.63%，報7346.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.62%，報7575.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.56%，報2841.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金開採公司Emerald Resources NL（+3.16%），信息技術公司Life360 Inc.（+3.06%），以及信貸公司Helia Group Ltd（+2.7%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：電池製造商Liontown Resources Ltd（-10.66%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-6.38%），以及煤生產商Coronado Global Resources Inc.（-5.57%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中房地產板塊跌幅最大，下跌2.26%。
來源：ASX
香港股市
香港股市止跌反彈。截至收盤，恆生指數漲0.75%，報15391.79點；國企指數漲0.76%，報5172.05點；恆生科技指數漲0.51%，報3176.08點。南向資金今日淨買入5.85億元，近5日累計淨買入151.61億元。
盤面上，半導體、光伏太陽能、移動互聯網領漲
半導體板塊方面，駿碼半導體漲8.15%，英馬斯集團漲6.67%，華顯光電漲6.32%，信利國際漲4.48%。
光伏太陽能板塊方面，協鑫科技漲7.92%，福萊特玻璃漲6.34%，協鑫新能源漲5.33%，信義光能漲5.03%，陽光能源漲3.29%。
移動互聯網板塊方面，華泰瑞銀漲60.38%，昇華蘭德漲24.21%，中國新電信漲8.33%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台