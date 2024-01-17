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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Jan 2024, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指數小幅下跌，S&P/ASX 200指數跌0.29%，報7393.1點； ASX All Ordinaries指數跌32%，報7622.5點；ASX Small Ordinaries指數跌0.5%，報2858點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：乳製品供應商The A2 Milk Company Ltd（+5.53%），雲技術服務公司Data#3 Ltd（+5.11%），以及生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.98%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Evolution Mining Ltd（-17.33%），汽車零部件公司Bapcor Ltd（-6.25%），以及黃金開採公司Newmont Corporation（-5.05%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有5個板塊下跌，其中能源板塊跌幅最大，下跌1.2%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市放量大跌。截至收盤，恆生指數跌3.71%，報15276.9點；國企指數跌3.94%，報5132.82點；恆生科技指數跌4.99%，報3160點。南向資金今日淨買入59.34億元，近5日累計淨買入91.52億元。


盤面上，新能源汽車、中概互聯網、內房板塊領跌大盤


新能源汽車板塊方面，蔚來跌9.77%，小鵬汽車跌9.64%，恆大汽車跌9.09%，五菱汽車跌8.97%，零跑汽車跌5.81%，長城汽車跌5.56%，比亞迪股份跌4.82%。


中概互聯網板塊方面，騰訊跌2.76%，美團跌6.97%，阿里巴巴跌4.02%，京東集團跌6.05%，嗶哩嗶哩跌7.11%，小米跌4.92%，快手跌6.2%。


內房板塊方面，佳兆業集團跌18.47%，景瑞控股跌14.29%，億達中國跌11.98%，禹洲集團跌11%，時代中國控股跌10.57%，融創中國跌8.8%。

 

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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