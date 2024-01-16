亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.16

澳洲股市
今日澳洲指數探底回升，S&P/ASX 200指數跌1.09%，報7414.8點； ASX All Ordinaries指數跌1.07%，報7647.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.99%，報2872.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：半導體公司Weebit Nano Ltd（+2.87%），包裝製造分銷商Orora Group（+2.28%），以及房地產開發和基金管理公司Charter Hall Group（+2.16%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：珠寶商Lovisa Holdings Ltd（-5.22%），醫療設備公司Ansell Ltd（-4.47%），以及金屬勘探公司South32 Ltd（-4.21%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中全部下跌，其中公共事業板塊跌幅最大，上漲1.76%。
來源：ASX
香港股市
香港股市全天走低。截至收盤，恆生指數跌2.16%，報15862.92點；國企指數跌1.9%，報5343.3點；恆生科技指數跌2.29%，報3325.93點。南向資金今日淨買入29.45億元，近5日累計淨買入57.88億元。
盤面上，內房、中概互聯網、半導體跌幅居前
內房板塊方面，融信中國跌9.52%，遠洋集團跌8.11%，融創中國跌7.41%，綠地香港跌6.67%，龍湖集團跌6.58%。
中概互聯網板塊方面，騰訊跌2.42%，美團跌2.31%，阿里巴巴跌2.29%，京東集團跌3.36%，嗶哩嗶哩跌3.06%。
半導體板塊方面，芯智控股跌17.65%，普達特科技跌8.11%，偉志控股跌5.26%，宏光半導體跌3.77%，英恆科技跌3.65%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台