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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Jan 2024, 17:35

澳洲股市


今日澳洲指數探底回升，S&P/ASX 200指數跌0.03%，報7496.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.01%，報7730.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.35%，報2901.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Boss Energy Ltd（+9.63%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+7.47%），以及零售商Super Retail Group Ltd（+5.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.73%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-7.27%），以及黃金勘探公司IGO Ltd（-5.83%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊上漲，其中能源板塊漲幅最大，上漲2.11%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數跌0.17%，報16216.33點；國企指數跌0.65%，報5446.52點；恆生科技指數跌1.92%，報3404點。南向資金今日淨買入42.3億元，近5日累計淨賣出11.93億元。


盤面上，新能源汽車、生物科技板塊領跌。黃金股走強


新能源汽車板塊方面，恆大汽車跌12.12%，小鵬汽車跌9.19%，理想汽車跌4.28%，蔚來汽車跌2.8%。


生物科技板塊方面，美因基因跌9.89%，康希諾生物跌3.6%，中國生物製藥跌3.11%，基石藥業跌2.34%。


黃金板塊方面，龍資源漲5%，中國黃金國際漲4.51%，國際資源漲2.66%，六福集團漲1.45%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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