亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.12

澳洲股市
今日澳洲指數全天震盪，S&P/ASX 200指數跌0.1%，報498.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.08%，報7730.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.16%，報2891點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+7.69%），鈾生產公司Boss Energy Ltd（+4.95%），以及黃金開採公司Bellevue Gold Ltd（+4.59%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Healius Ltd（-7.6%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-4.59%），以及金融服務公司AMP Ltd（-3.57%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其中公共事業板塊跌幅最大，下跌1.39%。
來源：ASX
香港股市
香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數跌0.35%，報16244.58點；國企指數跌0.23%，報5481.94點；恆生科技指數跌0.92%，報3470.64點。南向資金今日淨買入14.68億元，近5日累計淨賣出68.53億元。
盤面上，海運、油氣板塊走強，新能源汽車、半導體板塊領跌。
海運板塊方面，海豐國際漲4.51%，東方海外國際漲4.27%，中遠海發漲3.8%，中遠海控漲3.15%，中遠海能漲3.03%。
油氣板塊方面，蒙古能源漲22.06%，金馬能源漲12%，南戈壁漲9.79%。
新能源汽車板塊方面，小鵬汽車跌5.21%，零跑汽車跌3.54%，理想汽車跌3.52%，蔚來汽車跌3.3%。
半導體板塊方面，濠亮環球跌20.57%，宏光半導體跌5.56%，偉志控股跌5%，駿碼半導體跌4.32%，信利國際跌4.05%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台